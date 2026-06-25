'반도체 호남행'에 시끌…"관치 경제" vs "갈등 조장"

<앵커>



정부가 호남권 등에 추가 반도체 단지를 조성하는 방안을 조만간 발표할 것으로 알려지면서, 정치권에선 갑론을박이 벌어졌습니다. 국민의힘은 정치적 목적이 있는 '관치 경제 부활'이라고 비판했고, 민주당은 지역 갈등을 조장하지 말라며 맞받았습니다.



고정현 기자입니다.



<기자>



오늘(25일) 국민의힘 지도부 회의에선, 정부의 호남권 반도체 단지 조성 검토는 '순수한 기업의 경영 판단'이 아니라 '기업의 팔을 비트는 관치경제의 부활'이란 비판이 잇따랐습니다.



오는 8월 민주당 전당대회를 앞둔 정치적 고려 때문에 지역을 먼저 정해 놓은 것 아니냐는 지적도 이어졌습니다.



[김재원/국민의힘 최고위원 : 민주당의 전당대회 진행 과정에서 호남 민심을 얻을 수 있는 비장의 카드라는 이야기까지….]



국민의힘 소속 대구·경북 의원들은 기자회견을 열어 막대한 전력 수요가 예상되는 반도체 단지는 동해안의 원자력 발전소에서 안정적 전력 공급이 가능한 영남에 조성돼야 한다고 주장했습니다.



[이만희/국민의힘 의원 (경북 영천·청도) : 대구·경북은 이미 반도체 소재·부품·장비 산업의 핵심 거점이며….]



민주당에선 국민의힘이 지역갈등을 조장하고 있다는 목소리가 나왔습니다.



전남광주 지역이 새로운 투자 후보지로 검토되는 건 경제적 판단의 결과며 기업의 미래투자 전략마저 정쟁의 소재로 삼아선 안된다는 겁니다.



[안도걸/민주당 의원 (광주 동남 을) : 수백조 원 규모의 투자 계획은 기업의 철저한 사업성 분석과 미래 수익성 검토를 바탕으로 결정되는 사안입니다.]



다만 전북이 지역구인 민주당 김의겸 의원은 사촌이 논을 사서 배 아픈 건 아니라면서도 한 회사는 전남광주에 한 회사는 전북에 분산 배치하자는 주장을 내놓기도 했습니다.



또 다른 의원은 "새만금에 현대차그룹이 9조 원을 투자하지만 200조 원대 전남광주 반도체 투자는 상대적인 박탈감이 있다"며 "전북 소속 의원들이 대응을 논의 중"이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오영춘·이승환, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 이종정)