기장 앞바다 어선 침몰…선장 사망·선원 2명 실종

<앵커>



오늘(25일) 오전, 부산 기장 앞바다에서 어선이 LPG운반선과 충돌해 침몰했습니다. 이 사고로 60대 한국인 선장이 숨졌고, 인도네시아 선원 2명은 실종 상태입니다. 당국이 수색 작업에 나섰지만, 사고 해역의 기상 악화로 난항을 겪고 있습니다.



KNN 옥민지 기자의 보도입니다.



<기자>



파도가 넘실대는 바다 한가운데서 해경 구조대원들이 긴박하게 구조 작업을 벌입니다.



[끌어! 끌어!]



오늘 오전 10시 10분쯤 부산 기장군 앞바다에서 79t급 저인망 어선이 992t급 LPG 운반선과 충돌했습니다.



이곳으로부터 40여km 떨어진 해상에서 충돌사고가 발생했는데요.



이 사고 충격으로 어선이 침몰하면서 배에 타고 있던 선원 8명이 모두 바다에 빠졌습니다.



사고 어선에는 한국인 2명과 인도네시아인 6명이 타고 있었습니다.



[박서완/울산 해경 경비구조계장 : 저희가 신고를 받아서 갔을 때에는 충돌하고, 어선이 일부 전복된 그런 상태였습니다. 저희가 이제 도착한 상황에서 완전 침몰이 되어버린 거죠.]



충돌 직후 LPG운반선이 선원 6명을 구조했지만, 인도네시아 국적 30대 2명은 실종됐습니다.



또 심정지 상태로 구조됐던 60대 선장 A 씨는 병원으로 옮겨졌지만, 끝내 숨졌습니다.



해경은 항공기 3대, 함정 15정 등을 동원해 대대적인 수색 작업을 벌이고 있지만, 높은 파도와 강한 바람 등 기상 악화로 수색에 난항을 겪고 있습니다.



한편 부산시는 사고 수습을 위해 비상대책회의를 열고 신속한 복구와 추가 피해 방지 대책 마련에 나섰습니다.



이재명 대통령 역시 이번 사고와 관련해 가용 자원을 총동원해 사고 수습에 임하고 인명 구조에 만전을 기하라고 지시했습니다.



(영상취재 : 김태용·박은성·황태철KNN, 자료제공 : 울산해경)



KNN 옥민지