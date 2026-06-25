모딜리아니 누드화 985억 원 낙찰…'모딜리아니 작품 유럽 최고가'

▲ 인물화 거장인 아메데오 모딜리아니

인물화 거장인 아메데오 모딜리아니(1884~1920)의 누드화가 유럽 경매 시장에서 6천390만 달러, 우리 돈 약 985억 원에 팔렸다고 AFP통신이 보도했습니다.글로벌 경매회사 소더비는 현지시간 24일 영국 런던에서 열린 경매에서 '목걸이를 착용한 채 앉아있는 누드'가 모딜리아니 작품의 역대 유럽 경매 최고가를 경신했다며 이렇게 밝혔습니다.이번 작품은 영국 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼의 전 구단주 조 루이스(89)가 소장했다 경매에 나온 것 중 하나입니다.그의 개인 소장 컬렉션에는 모딜리아니를 비롯해 파블로 피카소, 르네 마그리트, 구스타프 클림트 등 거장들의 48개 작품이 포함돼 있습니다.이중 클림트의 초상화는 7명의 입찰자가 경쟁을 벌인 끝에 아시아의 한 수집가에게 4천790만 달러, 약 739억 원에 낙찰됐습니다.이번 경매는 25일까지 이틀간 진행되는데, 첫날 총 3억 9천260만 달러, 우리 돈 6천억 원의 판매액을 기록했습니다.유럽에서 개인 소장 컬렉션 최고 경매 기록은 지난 2009년 프랑스 패션 디자이너인 고 이브 생로랑의 소장품들이 세웠습니다.당시 생로랑의 컬렉션은 크리스티 경매에서 3억 7천390만 유로, 6천550억 원에 판매됐습니다.(사진=게티이미지)