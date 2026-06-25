[비디오머그] '지독하게 잘한다' 국민연금 대체 누가 굴리나???

연일 화젯거리인 국내 주식, 그 중심에 '국민연금'이 있습니다.



코스피가 9,100을 돌파하자 국민연금은 나흘간 1조 2,696억 원어치를 팔아치우며 차익을 챙겼는데요.



한 해 벌어들인 수익금만 231조 6천억 원, 5년치 연금에 준하는 수준이라고 합니다.



최근 이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 "주가 상승의 이익은 전 국민이 보고 있다. 국민연금이 엄청나게 늘었다."라고 언급하기도 했을 정도로, 국내 주식시장 큰손이 된 국민연금.



누가, 얼마나, 어떻게 굴리고 있는지 한번 정리해봤습니다.



(구성 : 여현교, 편집 : 이기은, 디자인 : 이희문·조승현, 도움 : 이세미, 제작 : 지식콘텐츠IP팀))