뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[비디오머그] '지독하게 잘한다' 국민연금 대체 누가 굴리나???

여현교 기자
작성 2026.06.25 18:22 조회수
PIP 닫기
연일 화젯거리인 국내 주식, 그 중심에 '국민연금'이 있습니다.

코스피가 9,100을 돌파하자 국민연금은 나흘간 1조 2,696억 원어치를 팔아치우며 차익을 챙겼는데요.

한 해 벌어들인 수익금만 231조 6천억 원, 5년치 연금에 준하는 수준이라고 합니다.

최근 이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 "주가 상승의 이익은 전 국민이 보고 있다. 국민연금이 엄청나게 늘었다."라고 언급하기도 했을 정도로, 국내 주식시장 큰손이 된 국민연금.

누가, 얼마나, 어떻게 굴리고 있는지 한번 정리해봤습니다.

(구성 : 여현교, 편집 : 이기은, 디자인 : 이희문·조승현, 도움 : 이세미, 제작 : 지식콘텐츠IP팀))
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
여현교 기자 사진
여현교 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지