디애슬레틱 '한국 32강 가능성 94%'…다른 조 결과 따라 유동적

▲ 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 0대1로 패배한 뒤 인터뷰하고 있다.

국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미 월드컵에서 조 3위에 머문 한국 축구대표팀의 32강 토너먼트 진출 가능성은 얼마나 될까.A∼C조 조별리그 경기가 모두 끝난 오늘(25일), 우리나라의 32강 진출 확률은 94％로 높은 편입니다.그러나 D∼L조 9개 조의 조별리그 최종전이 남아 있어 확률은 매일 바뀝니다.미국 온라인 스포츠전문매체 디애슬레틱의 '조 3위 트래커'를 보면, B조 3위 보스니아 헤르체고비나가 1위를 달리며 우리나라는 4위에 포진했습니다.이 순위는 아직 조별리그 3차전을 치르지 않은 조의 현재 3위 국가도 반영했습니다.역대 최다인 48개 참가국은 12개 조로 나뉘어 조별리그를 벌이며 조 1, 2위를 차지한 24개국과 조 3위 나라 중 상위 8개 나라가 32강 토너먼트에 진출합니다.조 3위 나라 순위는 각각 조별리그에서 거둔 승점-골 득실-다득점-페어플레이 점수-FIFA 최신 랭킹 순으로 정해집니다.1승 1무 1패, 승점 4, 골 득실 -1, 득점 5골을 기록한 B조 3위 보스니아는 이미 32강 진출을 확정했습니다.우리나라는 1승 2패, 승점 3, 골 득실 -1, 득점 2골을 남겼습니다.C조 3위 스코틀랜드는 1승 2패, 승점 3, 골 득실 -3, 득점 1골에 그쳐 우리나라보다 낮은 7위에 머물렀습니다.디애슬레틱은 승점 4 이상을 기록한 조 3위의 32강 진출 확률을 100％에 가까운 99％ 이상으로 예상했습니다.우리나라처럼 승점 3을 기록한 나라는 70％ 진출 확률이며 골 득실에 따라 '0' 이상은 99％ 토너먼트행 티켓을 확보할 것으로 내다봤습니다.현재 조별리그 3차전을 치르지 않은 나라 중 우리나라와 승점은 같으면서도 골 득실이 낮은 팀으로는 D조 파라과이·J조 알제리(이상 골 득실 -2)가 있습니다.(사진=연합뉴스)