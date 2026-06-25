디애슬레틱 '한국 32강 가능성 94%'…다른 조 결과 따라 유동적

▲ 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 0대1로 패배한 뒤 인터뷰하고 있다.
국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미 월드컵에서 조 3위에 머문 한국 축구대표팀의 32강 토너먼트 진출 가능성은 얼마나 될까.
A∼C조 조별리그 경기가 모두 끝난 오늘(25일), 우리나라의 32강 진출 확률은 94％로 높은 편입니다.
그러나 D∼L조 9개 조의 조별리그 최종전이 남아 있어 확률은 매일 바뀝니다.
미국 온라인 스포츠전문매체 디애슬레틱의 '조 3위 트래커'를 보면, B조 3위 보스니아 헤르체고비나가 1위를 달리며 우리나라는 4위에 포진했습니다.
이 순위는 아직 조별리그 3차전을 치르지 않은 조의 현재 3위 국가도 반영했습니다.
역대 최다인 48개 참가국은 12개 조로 나뉘어 조별리그를 벌이며 조 1, 2위를 차지한 24개국과 조 3위 나라 중 상위 8개 나라가 32강 토너먼트에 진출합니다.
조 3위 나라 순위는 각각 조별리그에서 거둔 승점-골 득실-다득점-페어플레이 점수-FIFA 최신 랭킹 순으로 정해집니다.
1승 1무 1패, 승점 4, 골 득실 -1, 득점 5골을 기록한 B조 3위 보스니아는 이미 32강 진출을 확정했습니다.
우리나라는 1승 2패, 승점 3, 골 득실 -1, 득점 2골을 남겼습니다.
C조 3위 스코틀랜드는 1승 2패, 승점 3, 골 득실 -3, 득점 1골에 그쳐 우리나라보다 낮은 7위에 머물렀습니다.
디애슬레틱은 승점 4 이상을 기록한 조 3위의 32강 진출 확률을 100％에 가까운 99％ 이상으로 예상했습니다.
우리나라처럼 승점 3을 기록한 나라는 70％ 진출 확률이며 골 득실에 따라 '0' 이상은 99％ 토너먼트행 티켓을 확보할 것으로 내다봤습니다.
현재 조별리그 3차전을 치르지 않은 나라 중 우리나라와 승점은 같으면서도 골 득실이 낮은 팀으로는 D조 파라과이·J조 알제리(이상 골 득실 -2)가 있습니다.
(사진=연합뉴스)
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