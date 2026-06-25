뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'검은 화요일' 후 코스피 반등했지만…1천억 원대 개인 주식 '반대매매'

최고운 기자
작성 2026.06.25 17:50 조회수
'검은 화요일' 후 코스피 반등했지만…1천억 원대 개인 주식 '반대매매'
▲ 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다.

코스피가 지난 23일 10% 폭락한 다음 날 반등했지만, 반대매매 즉 강제 처분된 개인 주식이 1천억 원대로 치솟았습니다.

금융투자협회에 따르면 지난 24일 기준 '초단기 빚투'로 분류되는 위탁매매 미수금은 1조 3천768억 원으로 집계됐습니다.

이 거래는 개인들이 증권사로부터 이틀간 빌려 쓴 자금으로, 전날보다 1천억 원 정도 줄어들었습니다.

그러나 같은 날 빌린 돈을 갚지 않아 반대매매된 규모는 1천107억 원으로 치솟았습니다.

전장에서 강제 처분된 424억 원의 두 배를 훌쩍 넘습니다.

반대매매 금액이 1천억 원을 넘은 건 지난 15일 1천8억 원 이후 9일 만입니다.

미수금 대비 반대매매 비중도 지난 23일 3.3%에서 24일에는 7.5%로 대폭 증가했습니다.

이 거래는 투자자가 증권사로부터 돈을 빌려 주식을 산 뒤 2거래일 안에 대금을 갚아야 하지만, 그렇지 못하면 3거래일째 주식이 강제로 매각됩니다.

반대매매는 실제 체결과는 별도로 장 시작과 동시에 하한가에서 던져지기 때문에 개인의 손실 확대의 위험이 큽니다.
 
(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최고운 기자 사진
최고운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지