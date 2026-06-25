이 대통령 "전략산업 다극화 필수…충청·영호남 등으로 확대"

▲ 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "수도권 일극체제 극복을 위해 첨단 핵심 산업에 대한 대규모 투자를 영남이나 충청, 강원, 제주, 호남 등으로 확대하는 획기적인 전략 산업 다극화가 필수적"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 "더 나은 나라로 나아가기 위한 핵심 열쇠는 대한민국 어디서나 공정한 성장의 기회를 누릴 수 있게 만드는 것"이라면서 이같이 말했습니다.이 대통령은 "일부 산업들의 경이적인 성장 효과가 국토의 90%를 차지하는 지방까지는 확산하지를 못해 국토 균형 발전 측면에서 불균등의 골이 훨씬 심화할 수 있다"고 지적했습니다.그러면서 "수도권이 모든 것을 빨아들이는 현재까지의 수도권 일극 체제를 극복하지 못하면 지금 경험하고 있는 좋은 변화의 태풍은 한순간에 미풍으로 그칠 수 있고 자칫하면 상상조차 하기 어려운 위기의 폭풍으로 변할 수도 있다"고 언급했습니다.이 대통령은 "수도권의 기간 핵심 인프라는 그것대로 고도화해 나가고, 동시에 지방 곳곳에 새로운 산업경제 기반을 구축해 수도권과 지방이 함께 '윈윈'하는 모두의 성장 시대를 반드시 열어가야 한다"고 강조했습니다.그러면서 "이에 관한 구체적 청사진을 곧 국민 여러분께 보고드릴 예정"이라고 소개했습니다.아울러 "재정과 산업·경제 인프라 구축 등 전반에 걸쳐서 지금까지 소외된 지방에 더 많은 기회를 주는 법 개정도 서두르겠다"라고도 덧붙였습니다.이 대통령의 이런 언급은 삼성전자와 SK하이닉스가 호남과 충청 등 지방 반도체 클러스터 조성 관련 세부 투자 계획을 내주쯤 청와대 주재 민관 합동회의에서 발표할 것이란 관측이 재계에서 제기된 가운데 나온 것입니다.앞서 김용범 청와대 정책실장도 전날 관훈클럽 초청 토론회에서 호남과 충청 등에 대한 제2 반도체 클러스터 조성 방안과 관련해 "논의 마무리 단계가 다가오고 있다"며 "확정되면 기업들과 부처가 모여 한 번에 국민에게 설명해 드리는 자리를 마련하려 한다"고 설명한 바 있습니다.충청·호남 제2클러스터 조성 전망에 영남권 등 다른 지역에서 우려가 나오는 가운데, 이날 이 대통령이 투자 확대 지역으로 충청과 호남뿐 아니라 영남, 강원, 제주 등까지 언급한 것은 지방 곳곳에 대한 고른 투자를 통해 핵심 전략산업 다극화를 이뤄내겠다는 의지가 반영된 것으로 풀이됩니다.(사진=연합뉴스)