[자막뉴스] "내 딸인 척 좀 해줄래?"…진짜 딸은 '땅속' 묻혀있었다

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[시흥경찰서 수사 관계자 : 하... 참 요만해요, (시신의) 얼굴이. 마음이 아파가지고..]경찰과 과학수사대가 땅속에 겹겹이 싸인 이불을 걷어냅니다.웅크린 듯한 자세로 누워있는 백골 시신, 생후 30개월을 채 넘기지 못한 어린아이의 유골이었습니다.최근 경기도 시흥에서 벌어진 아동 학대 사망 사건의 전말이 드러나 사회에 큰 충격을 주고 있습니다.올해 3월, 초등학교에 갓 입학한 학생이 입학식 다음 날 엄마와 함께 찾아와 체험학습 신청서를 내고 떠났는데, 체험학습 기간이 끝나도 학교에 돌아오지 않자 이를 수상하게 여긴 학교 측의 신고로 수사가 시작됐습니다.경찰은 친모의 휴대전화 위치를 추적해 인근 모텔에서 친모 김 씨와 전 연인 임 씨를 검거했는데, 조사 과정에서 친모 김 씨는 "아이를 아는 이모에게 맡겼다" "입양 보냈다"는 등 앞뒤가 안맞는 진술을 늘어놨지만, 전 연인 임 씨는 아이가 이미 사망했고 자신이 시신을 암매장했다고 자백하면서 진실이 드러났습니다.[최민성/국과수 수석전문관 : 몸의 연조직은 거의 소실되고 약간 일부만 남아 있었어요. 머리카락이라든가 뼈대들도 거의 다 분리된 상태로. 뼈와 뼈를 연결하는 인대들까지도 전부 부패돼서 사라질 정도의 기간만큼.]수사 결과 아이는 2020년 친모에 의해 숨졌고 전 연인 임 씨에 의해 야산에 묻힌 것으로 밝혀졌는데, 친모 김 씨는 입학 연기 제도와 행정 절차의 허점을 이용해 아이의 죽음을 6년 간 은폐해 왔습니다.이후 행정기관의 확인을 피하기 위해 전 연인 임 씨의 9살 조카를 숨진 아이의 대역으로 내세워 학교에 데리고 가는 치밀함까지 보였습니다.학교에 체험학습 신청서를 내고 떠난 학생은 대역인 임 씨 조카였던 겁니다.[이세원 교수/강원대 사회복지학과 : 아동이 초등학교에 들어가고 중학교에 들어가면 아동학대가 발견되기가 쉬워요. 학교에 나오게 되니까. 그런데 영유아는 그런 공적 시스템에 아이가 등장하지 않거든요. 아이가 출생해서 그리고 학교에 가는 취학 시점까지 그 6~7년의 시간 동안 어떠한 국가의 개입도 없는 거죠.]믿을 수 없는 끔찍한 사건을 접한 누리꾼들은 "저건 엄마가 아니라 악마다", "친모와 전 연인 모두 사형에 처해야 한다" 등의 반응을 보이며 분노를 쏟아냈습니다.이 사건을 계기로 정부는 제도적 보완을 위해 지난 5월부터 병원 진료 기록이 없는 6살 이하 위기 아동을 대상으로 전담 인력을 투입해 전수조사를 실시하고 있다고 밝혔습니다.(기획 : 윤성식, 영상편집 : 서병욱, 영상출처 : 그것이 알고 싶다 1492회, 제작 : 디지털뉴스부)