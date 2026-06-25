"시상식처럼 즐거웠던 현장"…'김부장' 소지섭X최대훈X윤경호, 아빠 요원들의 특급 케미

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'김부장'의 배우 소지섭, 최대훈, 윤경호가 서로를 향한 두터운 신뢰와 완벽했던 연기 시너지를 자랑했다.25일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 SBS 새 금토드라마 '김부장'(극본 남대중, 연출 이승영, 이소은)의 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 이승영 감독을 비롯해 배우 소지섭, 최대훈, 윤경호, 주상욱, 손나은이 참석해 작품에 대한 다채로운 이야기를 나눴다.'김부장'은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 작품으로, '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.소지섭은 극 중 평범한 중소저축은행 직원이자 고2 딸 민지(서수민 분)만을 바라보고 사는 아빠 '김부장'으로 분한다. 하지만 그의 진짜 정체는 베일에 싸인 특수 작전 파견 요원 출신으로, 존재 자체가 시한폭탄과 같은 인물이다. 최대훈은 태권도 금메달리스트이자 '규격 외 인물'이라고 불렸던 비밀 요원 출신 태훈 아빠 성한수 역을, 윤경호는 '전장의 신'으로 불렸던 비밀 요원 출신이자 다빈이 아빠 박진철 역을 맡았다. 주인공 김부장(소지섭 분)의 오랜 친구로 등장하는 두 사람은 차원이 다른 액션과 묵직한 부성애를 바탕으로 남다른 케미를 선보이며 극의 활력을 높일 예정이다.이날 제작발표회에서 세 사람은 현장 팀워크에 대해 아낌없는 찬사를 보냈다. 먼저 최대훈은 "구성과 조합이 완벽했다. 배우이기 전에, 사람으로서 너무 좋았던 작품으로 기억되지 않을까 싶다"며 소회를 전했다. 특히 현장의 중심을 잡아준 맏형 소지섭에 대해 "액션 연기를 할 때 지섭형이 많이 알려주고 '무리하거나 욕심내지 말고 다치지 말자'며 늘 격려해 줬다. 대장이 든든한 주춧돌로 서 있어 준 덕분에 행복하게 촬영했고, 끝날 때는 아쉬움이 컸다. 말하지 않아도 우리의 좋은 분위기가 시청자분들께 전달될 것"이라며 강한 신뢰를 드러냈다.이에 소지섭 역시 "오랜만에 촬영 과정 자체가 정말 즐겁고 행복했던 현장이었다"고 화답하며, "워낙 연기를 잘하는 베테랑들이라 주고받는 연기 호흡이 훌륭했고, 동료들에게 많은 도움을 받았다"며 고마움을 표했다.윤경호 또한 "말해 뭐하겠나"라며 남다른 유쾌함을 자랑했다. 지난해 연말 SBS 연기대상에서 공동 시상자로 나서 보여줬던 유쾌한 호흡을 언급하며 "우리 드라마가 코미디 장르가 아니라 즐거움을 표방하지 않고 가슴 뜨거운 부성애를 다루는데도 불구하고, 현장 호흡만큼은 시상식 때처럼 매 순간 즐겁고 행복했다"고 현장 분위기를 전했다.윤경호는 소지섭, 최대훈과 함께 완성해 낸 '김부장'만의 차별화된 액션 스타일도 자신감 있게 소개했다. 그는 "세 캐릭터의 액션 결이 다 다르다. 소지섭 선배의 액션이 차가우면서도 뜨겁고, 최대훈의 액션이 화려하다면, 제 액션은 파워풀하고 통쾌하다"며 "기본적으로 캐릭터에 락스피릿이 깔려 있어 보시는 분들에게 묘한 쾌감을 선사할 것"이라고 귀띔했다.탄탄한 연기력과 끈끈한 팀워크로 중무장한 '김부장'은 인기리에 종영한 '멋진 신세계'의 후속작으로, 오는 26일 금요일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.[사진=백승철 기자](SBS연예뉴스 강선애 기자)