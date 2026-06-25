[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 당권 경쟁 '과열'
성한용 / 한겨레 선임기자
"문재인 전 대통령, 멸칭에 굉장히 기분 나빠해"
"전당대회, 차기 권력 둘러싼 투쟁…정권 차원 위기"
"장동혁·정청래, 적대적 공존 관계"
허민 / 문화일보 전임기자
"당권 경쟁, 민주 '구주류'와 '뉴이재명'의 갈등 구조"
"정청래·김민석·송영길 출마, 무책임하고 적절하지 않아"
"전당대회, 강성 지지층 겨냥 행보 이어질 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 성한용 "여권, 8·17 전대까지가 위기"…허민 "친노·친문 대 뉴이재명 정면 대결"
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