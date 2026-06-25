[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● "보완수사권 폐지"
성한용 / 한겨레 선임기자
"김민석, 보완수사권 쟁점 희석시키는 의도로 한 듯"
"정청래, 대통령·다수 국민 생각과 다른 얘기 하는 건 잘못된 것"
"정청래, 보완수사권보다 국민 먹고 사는 문제 얘기해야"
허민 / 문화일보 전임기자
"김민석 '보완수사권 폐지' 입장, 당심에 호소 의도인 듯"
"정청래·김민석, 모든 신경이 당권에 곤두서 있어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 김민석 "보완수사권 폐지가 정부 방침"…허민 "전당대회용" 성한용 "본래 정부안"
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