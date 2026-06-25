[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● '기강 잡기'에 반발
성한용 / 한겨레 선임기자
"국힘 의원 다수가 정점식 원대에 일단 맡겨보자는 생각인 듯"
"장동혁 대여 공세 발언, 현실과 안 맞아…당심과 겉도는 느낌"
"전 당원 투표해도 장동혁 대표가 꼭 불리하다고 보지 않아"
허민 / 문화일보 전임기자
"신동욱·김재원, 사퇴 가능성 낮아…국힘 지도부 붕괴 어려울 듯"
"장동혁, 최소한 '선관위 특검' 성과 가져오고 거취 논의할 듯"
"장동혁 사퇴론 장기화…결국 소강 국면으로 접어들어"
"전 당원 투표 지금 해도 장동혁 60% 이상 우세 얘기 들어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 허민 "장동혁, 선관위 특검 도입돼야 거취 언급"…성한용 "사퇴 여론 높은데, 장동혁 대세 거부"
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