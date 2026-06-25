황인범 결국 "예의 갖춰달라"…남아공전 직후 무슨 일이

▲ 한국 축구 국가대표팀 황인범이 현지 시간 24일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 패배가 확정되자 아쉬워하고 있다.

한국 축구 대표팀의 미드필더 황인범이 경기 뒤 공동취재구역인 믹스트존에서 승리를 자축하던 남아프리카공화국 선수들과 신경전을 벌였습니다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 오늘(25일) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아공에 0-1로 졌습니다.한국은 비기기만 해도 조 2위로 32강 진출을 확정할 수 있었습니다.하지만 패배하면서 조 3위로 밀려나 다른 조의 결과를 지켜봐야 하는 처지가 됐습니다.신경전은 양 팀 선수들이 경기장을 빠져나가는 믹스트존에서 발생했습니다.한국 선수들이 먼저 믹스트존으로 나와 국내 취재진과 인터뷰를 진행하던 중 남아공 선수들이 뒤이어 나타났습니다.남아공 선수들은 큰 소리로 노래를 부르며 승리를 자축했습니다.인터뷰를 정상적으로 진행하기 어려울 정도로 소음이 커지자 취재진이 먼저 조용히 해달라고 요청했습니다.남아공 측이 이에 반발하자 인터뷰 중이던 황인범은 "예의를 갖춰달라"고 목소리를 높였습니다.이후 현장 관계자들이 제지하면서 상황은 곧바로 정리됐습니다.대회 관계자는 FIFA 규정상 선수들이 믹스트존을 통과할 때 발생하는 소음을 제재하는 명시적인 규정은 없는 것으로 파악됐다고 설명했습니다.소란이 정리된 뒤 인터뷰를 이어간 황인범은 "특정 패인을 꼽기보다는 전반적으로 우리가 많이 부족했기 때문에 안 좋은 결과가 나왔다"고 패배를 인정했습니다.이어 "어떤 말을 하든 변명처럼 들릴 것 같다.결국 우리가 부족해서 졌고, 다음 기회가 주어진다면 더 간절하게 임해야 할 것 같다"고 말했습니다.이번 대회에서 처음 선발로 출전했지만 공격 포인트를 올리지 못한 황희찬도 아쉬움을 드러내며 자책했습니다.황희찬은 "당연히 결과가 너무 아쉽다"며 "나부터 전방에서 여러 찬스를 살리거나 결과를 만들지 못했다는 점에서 개인적으로 아쉬움이 크고, 동료들에게도 미안한 마음"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)