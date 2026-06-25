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[사이다] 정보 '유출' 아닌 '노출' 강조 이유는…비공개 정보 털린 '모두의 창업' 어떻게 되나

이혜미 기자
작성 2026.06.25 16:25 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤주범 세종대 정보보호학과 교수, 우상욱 SBS 논설위원
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● 사.이.다

- '모두의 창업' 정보 유출…참가자 지원 업체 해킹으로 발생
- 합격자 전원 아이디어 '무상 보호'…경찰, 내사 착수
- 브리핑서 '유출' 아닌 '노출' 표현…책임 축소 지적
- 한성숙 장관 사과…"책임 통감하며 깊이 송구"
- 정부 보안망도 뚫렸다…공공-민간 과징금 격차도 논란?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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