한정수 "역대 최악의 감독" 직격…홍명보호 충격패에 연예계도 '한숨'

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀이 남아프리카공화국에 예상 밖의 패배를 당하자 연예계 스타들도 충격과 아쉬움을 감추지 못했다.



대한민국은 25일(한국 시간) 멕시코 누에보레온주 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패했다. 이로 인해 32강 진출 여부는 다른 조 경기 결과를 지켜봐야 하는 상황이 됐다.



배우 한정수는 자신의 SNS에 "최고의 선수들로 역대 최악의 경기를 보여줬다. 전무한 전술, 이해할 수 없는 선수 기용, 끝까지 선수들을 탓하는 모습, 정말 최악의 지도자가 무엇인지 보여줬다"는 글을 게재했다.



그는 계속 홍 감독을 저격하며 "이런 역대 최악의 감독은 본 적이 없다. 징계가 불가능한가"라며 "감독 연봉을 몰수해야 한다. 오로지 돈 때문에 자리를 집요하게 지켰던 것 같다. 정치보다 더 싫다. 월드컵 최악의 경기"라고 적기도 했다.



이로써 우리나라 대표팀은 1승 2패로 조 3위를 기록, 32강 진출이 불투명해졌다. 남은 9개 조 조별리그가 끝난 후 각 조 3위 팀 성적을 비교, 상위 8위 안에 들어야 32강에 진출할 수 있다.



경기 내용에 대해 분노한 건 배우 한정수뿐만이 아니었다. 멕시코 현지에서 경기를 직접 지켜본 방송인 겸 여행 크리에이터 곽튜브(곽준빈)는 "어제 한국에서 멕시코에 돌아왔습니다. 아쉽네요, 무척… 지금 경기 보고 돌아오는 길"이라는 짧은 글을 남기며 현장의 허탈한 분위기를 전했다.



방송인 이상민도 팬들의 실망감을 위로했다. 그는 "축구를 진짜 못하는 저도 오늘 경기 힘들게 봤는데 여러분들은 오죽하셨겠냐"며 "마음이 많이 무겁다"는 취지의 심경을 전했다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)