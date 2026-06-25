'김부장' 소지섭, 13년 만에 SBS 복귀…"고향 같은 곳이라 마음 편해"

배우 소지섭이 드라마 '주군의 태양' 이후 13년 만에 고향과도 같은 SBS로 돌아온 소회를 전했다.



25일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 SBS 새 금토드라마 '김부장'(극본 남대중, 연출 이승영, 이소은)의 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 이승영 감독을 비롯해 배우 소지섭, 최대훈, 윤경호, 주상욱, 손나은이 참석해 작품에 대한 다채로운 이야기를 나눴다.



'김부장'은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 작품으로, '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.



'주군의 태양' 이후 13년 만에 SBS 드라마로 복귀한 소지섭은 "제가 96년도 SBS '모델'이라는 드라마로 데뷔했다. 그 뒤로 SBS 작품을 굉장히 많이 했는데, 주인공도 SBS에서 처음 했다. 그 뒤로 SBS에서 했던 작품들이 타율이 괜찮았던 만큼, 이번 '김부장'도 기대하고 있다"고 말했다. 이어 "SBS는 제게 고향 같은 곳이라 마음 편하고 행복했다. 익숙한 공간에 오니까 불편함 없이 편하게 촬영했다"라고 덧붙였다.



소지섭은 극 중 평범한 중소저축은행 직원이자 고2 딸 민지(서수민 분)만을 바라보고 사는 아빠 '김부장'으로 분한다. 하지만 그의 진짜 정체는 베일에 싸인 특수 작전 파견 요원 출신으로, 존재 자체가 시한폭탄과 같은 인물이다.



이번 작품을 선택한 이유에 대해서는 액션에 대한 갈증과 탄탄한 서사를 꼽았다. 소지섭은 "액션 드라마를 다시 하고 싶던 차에 대본을 받았다"며 "그 안에 담긴 김부장의 서사와 딸을 잃어버린 아빠의 처절한 심정이 배우로서 좋은 도전이 될 것 같았다"고 설명했다.



특히 전작인 넷플릭스 '광장' 등 기존에 선보였던 액션과의 차별점에 대해서는 난이도 '상'의 치열한 작업이었다고 털어놨다. 소지섭은 "기존의 액션들이 죽음을 무릅쓰고 불길로 뛰어드는 불나방 같았다면, '김부장'의 액션은 딸과 함께 살고 싶어서 싸우는 처절한 액션이다. 결이 다른 거 같다"고 강조했다.



실제 자녀가 없는 상황에서 묵직한 부성애를 표현해야 했던 소지섭은 "이승영 감독님의 조언과 극 중 딸로 호흡을 맞춘 배우 서수민 양의 도움을 많이 받았다. 현장에서 실제 아빠처럼 대해준 덕분에 몰입할 수 있었다"고 고마움을 표했다.



한편 '김부장'은 '멋진 신세계' 후속으로 오는 26일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송된다.



[사진=백승철 기자]



(SBS연예뉴스 강선애 기자)