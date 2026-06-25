설영우 에이전트 "욕설·인신공격·허위사실 유포 등에 강경 대응"

▲ 한국 축구 국가대표팀 설영우 등 선수들이 24일(현지시간) 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 0대1로 패배한 뒤 아쉬워하고 있다.

2026 북중미 월드컵에 출전한 한국 축구 대표팀의 수비수 설영우(즈베즈다)의 에이전트사가 선수를 향한 악의적인 비방과 인신공격에 대해 강경한 대응을 예고했습니다.설영우의 에이전트사인 스포티프로젝트는 오늘(25일) 한국과 남아프리카공화국의 2026 북중미 월드컵 조별리그 3차전 최종전이 끝난 직후 인스타그램 계정을 통해 "선수를 향한 악의적인 비방, 인신공격, 허위사실 유포 등 위법 행위에 대해서는 선처 없이 강력히 대응할 예정"이라고 발표했습니다.설영우는 이날 대표팀의 오른쪽 윙백으로 선발 출전해 풀타임 출전했고, 대표팀은 0-1로 패했습니다.에이전트 측은 "경기력에 대한 의견과 평가는 스포츠의 일부이며, 건설적인 비판과 다양한 의견은 건강한 스포츠 문화의 중요한 요소"라며 "다만 최근 일부 댓글 및 메시지 중에는 욕설, 인신공격, 명예훼손, 허위사실 유포 등 건전한 의견 표현의 범위를 명백히 벗어난 사례들이 확인되고 있다"고 밝혔습니다.이어 "이런 행위는 어떠한 경우에도 정당화될 수 없고, 선수 개인뿐 아니라 가족과 주변인들에게도 심각한 피해를 초래할 수 있다"라며 "건강하게 응원과 소통을 이어가는 많은 팬 여러분의 공간까지 훼손하고, 건전한 소통 문화를 저해하는 행위"라고 강조했습니다.이에 따라 에이전트 측은 관련 게시물 및 댓글을 계속 모니터링하면서 악의적인 비방, 인신공격, 허위사실 유포 등 위법 행위에 대해서는 선처 없이 강력히 대응하기로 했습니다.(사진=게티이미지)