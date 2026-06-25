"전술적으로 우리가 나아"…'승장' 남아공 감독이 남긴 뼈아픈 한국 평가

남아프리카공화국이 한국을 1대 0으로 꺾고 사상 처음으로 월드컵 토너먼트 진출에 성공했습니다.



휴고 브로스 남아공 감독은 경기 후 기자회견에서 "전술적으로 아주 좋은 경기였다"며 한국의 공간 침투와 막판 공세를 예상하고 대비했다고 밝혔습니다.



또 "한국이 동점골을 넣을 만한 정말 위험한 기회는 거의 없었다"며 전술적으로 남아공이 조금 더 나았다고 평가했습니다.



남아공은 A조 2위로 32강에 올라 B조 2위 캐나다와 맞붙습니다.



'승장' 남아공 감독이 남긴 뼈아픈 한국 평가, 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재 : 이정찬·편광현, 구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)