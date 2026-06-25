"부동산이 최종 안전자산인 나라"…'정부 정책 효과 의문' 직격한 외신

영국 파이낸셜타임스가 최근 한국 증시의 랠리로 인한 자금이 다시 부동산으로 흘러 들어가고 있다는 진단을 내놨습니다.



매체는 한국 개인투자자들의 최근 자금 흐름을 조명하면서 코스피 상승이 오히려 부동산 시장을 다시 자극하고 있다고 전했습니다.



AI 투자 확대와 반도체 업황 회복 기대 속에 한국 증시가 강세를 이어가고 있지만 그 과실이 결국은 부동산으로 이동하고 있다는 겁니다.



실제 숫자도 이런 흐름을 뒷받침합니다.



국토교통부에 따르면 지난 4월 15억 원 이상 고가 주택 거래 가운데 증권 매각 대금을 활용한 비중은 13.2%로 집계됐는데 관련 통계 작성 이후 처음으로 두 자릿수를 넘어선 수치입니다.



최근 5년 월평균과 비교하면 약 3배 수준으로, 주식시장에서 실현한 차익이 고가 주택 매입 자금으로 유입되는 흐름이 뚜렷해졌다는 의미로 해석됩니다.



외신은 이런 현상을 한국 정부의 정책 방향과 엇갈리는 모습이라고 진단했습니다.



현 정부는 부동산에 과도하게 쏠린 가계 자산 구조를 바꾸고 생산적 투자로 자금을 돌리겠다는 기조를 여러 차례 밝혀왔습니다.



하지만 파이낸셜타임스는 한국에 대해 "부동산이 최종 안전자산인 나라"라고 진단했습니다.



모건스탠리 분석에서도 한국 가계 자산 가운데 부동산이 차지하는 비중은 약 75%에 이르는 반면 주식 비중은 9% 수준에 그칩니다.



가계부채는 순가처분소득 대비 약 175%로 OECD 주요국 가운데 높은 편입니다.



매체는 이런 구조를 두고 "한국에서 주식은 수익을 내는 수단일 수는 있어도, 자산을 보관하는 최종 그릇은 여전히 부동산"이라는 점을 보여준다고 해석했습니다.



과거 수익률 흐름도 이런 인식을 강화한 배경으로 거론되는데 KB국민은행 자료를 보면 2015년부터 2025년까지 코스피 상승률은 약 25% 수준이지만, 같은 기간 서울 평균 집값은 50% 넘게 올랐습니다.



결국 집이 더 많이 오른다는 학습 효과가 누적돼 있다는 겁니다.



매체는 한국 정부가 대출 규제 강화, 다주택자 세제 손질, 일부 지역 거래 규제 등 여러 부동산 대책을 내놓고 있지만 시장의 뿌리 깊은 선호를 바꾸기엔 역부족이라고 평가했습니다.