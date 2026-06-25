'잠실 개표소' 시위 현장서 경찰에 침 뱉은 40대 여성 구속 기로

▲ 잠실 개표소 봉쇄 시위에서 경찰에게 침 뱉은 김 모 씨 구속심사

'잠실 개표소 봉쇄 시위' 도중 경찰에게 욕하고 침을 뱉은 혐의를 받는 40대 여성 김 모 씨의 구속 여부가 오늘(25일) 결정됩니다.서울동부지법 서범준 영장전담 부장판사는 공무집행방해 혐의를 받는 김 씨에 대해 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 오늘 낮 2시 30분부터 진행 중입니다.김 씨는 법원에 출석하며 '경찰관에게 침 뱉은 것을 인정하나', '공무집행방해 혐의를 인정하나'라는 취재진 질문에 답하지 않고 "부정선거 재선거, 당일투표 수개표"라고 소리쳤습니다.이 구호는 잠실 개표소 봉쇄 시위 참가자들이 현장에서 외치는 구호입니다.김 씨는 지난 23일 오전 10시 20분쯤 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 1-3 게이트 앞에서 시위 현장을 관리 중이던 경찰관에게 이름을 물어본 뒤 침을 뱉고 욕설한 혐의로 현행범 체포됐습니다.김 씨는 '한국 경찰인지 확인하겠다'며 현장 경찰들을 휴대전화로 촬영하고 경찰 가족들에 대한 욕설을 한 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)