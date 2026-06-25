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[자막뉴스] "6.25 전쟁 당연히 '북침'" '웅성'…북한 주적? "요새 애들 농담"

김지욱 기자
작성 2026.06.25 15:44 조회수
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오늘(25일) 국회에선 이재명 정부의 두 번째 국무총리 후보로 낙점된 한성숙 후보자에 대한 인사청문회가 열렸습니다.

6.25 전쟁 76주년을 맞아 한 후보자의 안보관을 묻는 질문들이 쏟아졌는데, 한 후보자는 '주적이 누구냐, 북한이 주적이 맞냐'는 국민의힘 의원들의 질의에 이렇게 답했습니다.

[한성숙/국무총리 후보자 : 저희 대한민국을 위협하는 곳들은 다 우리의 적이라고 생각합니다. 북한은 위협이기도 하고 동포이기도 한 굉장히 이중적인 상황이기 때문에.]

한 후보자는 이어서 "한반도의 평화공존과 공동 성장은 누구나 동의할 수 있는 목표"라며 "한반도 평화를 위해 어떻게 북한과 관계를 맺고 관리할 것인지가 중요하다"고 강조했습니다.

'6·25 전쟁이 남침이냐, 북침이냐'는 국민의힘 김선교 의원의 질문에는 순간 북침이라고 답해 청문회장이 시끄러워지기도 했습니다.

[한성숙/국무총리 후보자 : 그건 북침입니다 의원님 당연히.]

[김선교/국민의힘 의원 : 예? 뭐요?]

[한성숙/국무총리 후보자 : 죄송합니다. 남침입니다.]

[김선교/국민의힘 의원 : 그래서 여쭤보는 거예요.]

논란이 이어지자 민주당 박선원 의원은 "국무총리 후보자는 국방부 장관 후보자가 아니다"라며 한 후보자를 감쌌습니다.

[박선원/민주당 의원 : 요새 젊은 층이 그렇게 농담처럼 한다는 주적 운운한다는 것에 대해서는 저는 적절치 않다 이렇게 생각합니다.]

한 후보자는 서울 종로구 삼청동의 주택을 불법 증축했다가 최근에야 철거했다는 지적에는 "구청과 오랜 시간 협의하면서 늦어졌다"며 "늦게 철거한 것은 굉장히 죄송스럽게 생각한다"고 사과했습니다.

과거 다주택 보유 이력으로 논란이 된 데 대해서도 "국민의 눈높이에 맞지 않는 부분에 대해 죄송스럽게 생각한다"고 말했습니다.

한 후보자는 오피스텔을 포함해 주택 4채를 보유했으나 최근 3채를 처분했습니다.

(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
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