[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…남아공에 1:0 패배 '32강 자력 진출 실패'

1. 북중미 월드컵 조별리그 3차전에서 우리나라가 남아공에 1대 0으로 졌습니다. 이런 선수들로 어떻게 이런 경기력밖에 보이지 않는지 홍명보 감독 물론 경기가 끝나고 인터뷰를 통해서 모든 것은 감독의 책임이다. 이렇게 이야기를 하기는 했습니다만 경기력 부재, 또 선수들 간에 팀워크도 제대로 맞지 않는 모습도 보였습니다. 과연 이런 경기력으로 3위로 32강에 올라간다고 하더라도 더 좋은 경기를 펼칠 수 있을까 많은 축구 팬들이 실망하고 있는데요. 우리나라 A조 3위로 밀렸습니다. 32강 진출은 확정하지 못했고요. 이제 다른 조의 결과를 기다려야 하는 상황에 처했습니다. 부끄러운 경기력 아마 축구 팬들은 오늘(25일) 경기를 그렇게 기억할 것 같습니다.



2. 남미 베네수엘라에서 규모 7이 넘는 강진이 잇따라 발생했습니다. 건물과 주택이 붕괴되는 등 큰 피해가 발생했는데요. 미국 지질조사국이 1만 명에서 최대 10만 명이 숨질 수 있다는 전망까지 내놓았습니다. 베네수엘라 정부는 국가 비상사태를 선포한 상황입니다.



3. 한성숙 국무총리 후보자에 대한 국회 인사청문회가 이틀간의 일정으로 오늘 시작됐습니다. 국민의힘은 한성숙 후보자가 최근까지 다주택을 유지해 온 점, 양평 땅 농지법 위반 방치 의혹 등을 집중적으로 파고들었고, 민주당은 총리에 적임자라며 엄호하는 모습을 보이고 있습니다.



4. 이재명 대통령 6·25 전쟁 76주년 기념행사에 참석했습니다. 이재명 대통령은 참전 유공자들에게 감사의 뜻을 표하면서 강력한 국방력으로 전쟁이 일어나지 않는 평화의 한반도를 반드시 만들겠다고 약속했습니다.