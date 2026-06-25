삼성전자, 1분기 글로벌 D램 점유율 1위…HBM은 SK하이닉스 1위

삼성전자가 올해 1분기 글로벌 D램 시장 1위 자리를 지켰습니다.



카운터포인트리서치에 따르면 1분기 매출액 기준 글로벌 D램 시장 점유율은 삼성전자가 38%로 1위였고, SK하이닉스가 29%로 2위였습니다.



3위 마이크론의 점유율은 22%였습니다.



지난해 1, 2분기에는 SK하이닉스가 1위, 삼성전자가 2위였지만 3분기 33%로 동률을 이룬 데 이어 4분기부터 이번 분기까지 삼성전자가 2분기 연속 1위를 차지했습니다.



중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 지난해 3%에서 올해 8%까지 점유율이 크게 높아졌습니다.



전체 D램 시장은 지난 분기보다 80%, 지난해 동기보다 260% 성장했습니다.



1분기 매출액 기준 글로벌 HBM 시장 점유율은 SK하이닉스가 58%로 1위였고, 삼성전자와 마이크론이 나란히 21%를 기록했습니다.



매출액 기준 1분기 낸드 메모리 시장에서는 삼성전자가 29%의 점유율로 1위를 기록했습니다.



이어 SK하이닉스(18%), 키옥시아(14%), 마이크론·샌디스크·양쯔메모리테크놀로지(각 13%) 순이었습니다.



(사진=연합뉴스)