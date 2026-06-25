니코틴 없는 전자담배라더니…13개 제품서 니코틴 검출

▲ 액상형 전자담배

니코틴이 함유되지 않았다고 광고하는 액상형 흡입제품 중 다수에서 니코틴과 유사 니코틴이 검출됐습니다.정부는 온라인에서 '무니코틴'을 강조하는 액상형 흡입제품 가운데 판매량이 많은 105개를 수거해 분석했습니다.그 결과 13개 제품에서 니코틴이 나왔고 12개 제품에서는 유사 니코틴 일종인 6-메틸니코틴이 검출됐습니다.유사 니코틴은 천연, 합성 니코틴과 구조식이 유사한 신종 합성 화학물질입니다.6-메틸니코틴은 국내외에서 충분한 유해성 평가가 이뤄지지 않은 미검증 화학 물질로, 니코틴과 유사한 작용을 나타내고 세포 독성이 있다는 연구 결과가 보고된 바 있습니다.재정경제부는 니코틴이 포함된 제품에 대한 수사를 의뢰하고 담배사업법 위반 여부를 확인해 대응해 나갈 방침입니다.니코틴이 포함된 제품은 '담배'로 규정돼 제조·판매자는 담배사업법과 관계 법령을 지켜야 합니다.식품의약품안전처는 유사 니코틴이 검출된 제품을 취급한 사업자에게 판매 중단을 권고하고, 온라인 플랫폼에 판매를 차단해 달라고 요청했습니다.관세청에 따르면 지난해 10월부터 올해 5월까지 유사 니코틴 수입 통관량은 약 15t에 달했습니다.특히 올해에만 13t이 수입되는 등 수입량이 급증하는 추세입니다.정부는 이달 15일부터 관련 제품 수입을 신고할 때 화학물질 유해성 등을 기재한 물질안전보건자료를 제출하도록 하고 유사 니코틴 함유 여부를 적도록 했습니다.식약처는 연내에 6-메틸니코틴의 유해성 평가를 마무리하고 또 다른 유사 니코틴 출현 가능성에 대비할 방침입니다.(사진=연합뉴스)