풀타임 이기혁 "우리 실수로 경기 안 풀려…실점 뒤 조급"

▲ 한국 축구 대표팀의 수비수 이기혁

"간절하고 절실하게 32강 진출을 원한다."2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 남아프리카공화국에 굴욕적인 패배를 당한 한국 축구 대표팀의 수비수 이기혁(강원)이 32강 진출을 향한 간절함 마음을 드러냈습니다.이기혁은 25일(한국 시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 마지막 3차전에서 남아공에 0-1로 패한 뒤 공동취재구역에서 취재진과 만나 "남아공의 역습에 잘 대처하려고 했다. 전반 중반에 저희 실수로 인해 경기가 뜻대로 잘 안 풀렸다"라며 "실점이 나온 뒤 우리가 급하게 하는 바람에 좀 더 원활한 경기가 나오지 못했다"고 돌아봤습니다.이기혁은 김민재(뮌헨), 이한범(미트윌란)과 함께 조별리그 3경기 연속 선발 출전했고, 이날도 풀타임을 뛰었습니다.그는 "우리가 이기거나 비기기만 했어도 자력으로 32강에 올라갈 수 있었고, 그 기회를 찾으려고 경기에 열중했는데 결과가 제대로 나오지 않아 너무 아쉽다"고 강조했습니다.이기혁은 "조 3위로 32강에 진출한다면 선수들이 더 간절하게 경기에 나서야 한다"라며 "이런 기회가 흔하게 오지 않는 만큼 32강에 진출하면 선수들 모두 한마음으로 뭉쳐서 경기를 잘 준비하겠다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)