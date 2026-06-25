남아공에 충격적인 패배…홍명보 감독 "내가 잘못 판단한 결과"

▲ 현지 시간 24일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 한국의 홍명보 감독이 후반 경기를 지켜보고 있다.

"내가 잘못 판단하고 결정했으니 결과가 좋지 않게 나온 것입니다. 그 이상도, 이하도 없습니다."한국이 남아프리카공화국에 0-1로 충격적인 패배를 당해 2026 북중미 월드컵에서 A조 3위로 조별리그를 마친 뒤 홍명보 한국 대표팀 감독은 모든 책임은 자신에게 있다고 말했습니다.홍 감독은 25일(이하 한국 시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과 경기 뒤 기자회견에서 "이런 큰 무대에서 결과는 모든 게 감독의 책임"이라며 "결과적으로 모든 게 제가 판단하고 결정한 것이었다"고 말했습니다.이날 가장 큰 주목을 받은 것은 '캡틴' 손흥민(LAFC)의 선발 제외였습니다.손흥민은 2014년 브라질 대회부터 대표팀 월드컵 경기에서 항상 선발로만 뛰어왔습니다.생애 첫 벤치 출발이었습니다.홍 감독은 이에 대해 "손흥민은 상대가 힘이 있는 전반보다 45분을 마치고 공간이 좀 생겼을 때 넣는 게 좋다고 판단했다"고 설명했습니다.손흥민을 빼고 원톱에 오현규(베식타시), 좌우 2선에 황희찬(울버햄프턴)과 이강인(파리 생제르맹)으로 공격진을 꾸린 홍명보호는 전반 중반부터 남아공에 밀리기 시작했습니다.결국 후반 18분 타펠로 마세코에게 결승 골을 내주고 말았습니다.다만, 공격진 선택이 승패에 결정적 영향을 줬다고 보기에는, 전체적으로 선수들의 몸이 너나 할 것 없이 매우 무거워 보였습니다.홍 감독은 '집단 식중독 등 불가항력적인 요인이 있었느냐'는 질문에는 "그런 부분은 전혀 없었다. 이유를 그런 쪽에 돌리고 싶지도 않다"고 잘라 말했습니다.1승 2패, 승점 3에 그친 한국은 조 3위로 내려앉아 32강 토너먼트 자력 진출에 실패했습니다.이제 다른 조 결과를 지켜봐야 32강 진출 여부를 알 수 있는 처지가 됐습니다.다음은 홍 감독과의 일문일답입니다.▲ 경기 내용이 좋진 않았지만, 우리 팀에 그런 부분은 전혀 없었습니다. 이유를 그런 쪽에 돌리고 싶지도 않습니다. (조별리그) 3경기 중 가장 좋지 않은 경기를 한 거는 맞습니다.▲ 우리는 결과를 가지고 얘기합니다. 준비하는 과정에 있어서 (좋은 결과를) 얼마나 잘 구현할 수 있느냐를 가지고 준비합니다. 결과를 미리 알고 한다면, 그 방법대로 하겠지만, 그럴 순 없습니다. 이런 식으로 결과가 나오면 여러 이유를 댈 수도 있지만, 이런 큰 무대에서 결과는 모든 게 감독의 책임이라고 생각합니다. 결과적으로는 모든 게 내가 판단하고 결정한 거였는데, 잘못 판단하고 결정했으니 결과가 좋지 않게 나온 것입니다. 그 이상도, 이하도 없습니다.▲ 일찍 왔다고는 생각하지 않습니다. 3차전을 여기서 한다는 거에 대해 알고 있었고, 그 준비를 충분히 했지만, 과달라하라와 환경이 차이가 크게 나다 보니 영향이 있었을 거라고는 생각이 듭니다. 우리 선수들은 어떤 식으로 경기를 해야하는지 충분히 인지를 하고 있었고, 이 경기를 어떻게 끝내야 하는지 알고 있었습니다. 그러나 실점 이후에 급해지는 모습이 보였습니다. 그러다 보니 경기에서 졌습니다. 이번 월드컵에서 좋은 준비를 했다고 생각했습니다. 그게 다 내 선택이었습니다.▲ 손흥민은 상대가 힘이 있는 전반보다 45분을 마치고 공간이 좀 생겼을 때 넣는 게 좋다고 판단했습니다.▲ 당연히 준비했습니다. 그러나 우리가 준비한 거에 비해 중앙에서 실수가 있었습니다. 그러다 보니 자신감을 잃는 모습을 보였습니다. 결과적으로는 저희가 이 경기를 어떻게 마쳐야 하는지는 알고 있었지만, 지난 멕시코전도 마찬가지고 좀 더 사이드 플레이에 치중했다면, 상대의 가장 위협적인 카운터 어택(역습) 등을 좀 더 제어할 수 있었을 것입니다. 그런 부분에서 좋지는 않았다고 생각합니다.(사진=연합뉴스)