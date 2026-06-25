호르무즈 벗어나려는 유조선들, 따개비에 발목 잡혔다

▲ 호르무즈 해협

호르무즈 해협 봉쇄로 장기간 발이 묶였던 유조선들이 이번에는 선체에 달라붙은 따개비 때문에 운항을 재개하지 못하고 있다고 미 CNN 방송이 보도했습니다.호르무즈 해협을 통한 바닷길이 다시 열리고 글로벌 에너지 공급망이 복원되는 과정에서 또 다른 악재가 불거졌다는 분석이 나옵니다.해운업계 관계자들에 따르면 지난 몇 달간 호르무즈 해협을 빠져나가지 못하고 페르시아만에 정박한 대형 유조선들은 선체에 따개비·홍합·해조류 등 각종 해양 생물이 달라붙은 상태입니다.이를 제거하지 않으면 연료 효율이 급격히 저하되며, 심할 경우 프로펠러가 고장 나 선박 자체를 폐기해야 할 수도 있습니다.정상 운항을 재개하기 위해서는 전문 잠수 인력을 투입해 선박 세척 작업을 진행해야 하지만, 여기에는 상당한 시간과 비용이 소요될 것으로 전문가들은 내다봤습니다.초대형급 유조선의 경우 선박 길이가 305미터(1천 피트), 폭은 46미터(150피트) 이상으로, 청소해야 할 바닥 면적은 선박 한 척당 약 1만 4천 제곱미터(15만 제곱피트)에 달합니다.잠수부 5∼6명으로 구성된 작업팀은 손 긁개와 고압 세척기를 사용해 부착물 제거 작업을 진행하는데, 작업 시간은 한 척당 4∼5시간이 소요됩니다.더구나 현재 호르무즈 해협에 정박한 유조선은 600여 척에 달해, 모든 선박의 세척을 완료하기까지는 상당한 시일이 걸릴 전망입니다.'따개비 정리' 작업에 병목이 심하게 걸리면서 유조선들의 출항이 줄줄이 지연될 수 있다는 의미입니다.선박 하부 청소 서비스에 대한 수요가 급증하면서 관련 요금도 선박당 수만 달러 수준까지 뛰어올랐습니다.CNN은 "호르무즈 해협이 재개방되었음에도 불구하고 석유 시장은 전등 스위치를 켜듯 단번에 정상화되지는 못할 것"이라고 진단했습니다.