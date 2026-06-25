데뷔전 치른 카스트로프 "내 실수로 실점…32강 간다면 집중할 것"

▲ 한국의 옌스 카스트로프. 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기.

2026 북중미 월드컵 조별리그 최종전에서 후반전 교체 출전으로 생애 첫 월드컵 무대를 밟은 한국 축구 대표팀의 '윙백' 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 자신의 실수로 실점했다며 안타까운 속내를 드러냈습니다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 마지막 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패했습니다.이날 경기에서 비기기만 해도 조 2위를 확정해 32강 진출 티켓을 품을 수 있었던 대표팀은 스스로 무너지며 자력 진출 기회를 날린 뒤 각 조 3위 팀들의 성적을 지켜봐야 하는 상황이 됐습니다.전반에 벤치에서 대기하던 카스트로프는 후반 시작과 함께 이태석(아우스트리아 빈)과 교체돼 왼쪽 윙백을 맡아 활발하게 공격에 가담했지만 공격포인트를 만들지 못했습니다.카스트로프는 경기가 끝난 뒤 공동취재구역에서 취재진과 만나 "월드컵 데뷔전을 치른 것은 기쁘지만 불행하게도 팀이 0-1로 패했다. 정말 아쉽다"고 고개를 숙였습니다.그는 "아쉬운 결과지만 이제 다른 조의 상황을 지켜봐야 한다. 그러고 나서 32강에 진출하게 된다면 다음 경기에 100% 집중하겠다"고 말했습니다.홍 감독으로부터 어떤 지시를 받았냐는 질문에는 "남아공이 포백 수비를 하기 때문에 확실히 상대 마지막 수비라인에서 공격적으로 나서라고 하셨다"라며 "크로스나 뒷공간 침투를 통해 적극적으로 움직이려고 했다. 그런 부분은 잘 이뤄졌지만 아쉽게 우리가 골을 터트리지 못했고, 오히려 역습 상황에서 실점했다"고 설명했습니다.카스트로프는 특히 "그라운드에서 뛰는 것과 밖에서 보는 것은 크게 다르다"라며 "밖에서 볼 때는 모든 게 쉬워 보이지만 막상 그라운드에선 높은 습도와 날씨 조건 때문에 스프린트를 하거나 공격적으로 활발하게 움직이기가 무척 힘들다"고 말했습니다.이어 "실점 상황에서 상대가 슈팅할 때 제가 제때 다리를 좁히지 못했고, 결국 실점을 허용했다"라며 "그건 제 실수였다.하지만 경기장 위에서는 정말 매 순간이 조금씩 더 어렵다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)