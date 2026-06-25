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"제가 제때 수비를…" 악몽으로 끝난 꿈같은 데뷔전…옌스 남아공전 직후 인터뷰

작성 2026.06.25 13:30 조회수
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홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 A조 최종전에서 남아프리카공화국에 0대 1로 패했습니다.

비기기만 해도 조 2위로 32강 진출을 확정할 수 있었지만, 졸전 끝에 조 3위로 내려앉으며 다른 조 결과를 기다려야 하는 처지가 됐습니다.

이날 후반 교체 투입돼 생애 첫 월드컵 무대를 밟은 옌스 카스트로프 선수의 경기 직후 인터뷰를 전해드립니다.

(취재 : 이정찬·편광현, 구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)
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