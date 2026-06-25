홍명보, 경기 직후 인터뷰서 "아쉬운 결과는 감독 책임"

▲ 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 한국의 손흥민이 0-1 경기 종료 후 아쉬운 표정을 짓고 있다.

비기기만 해도 32강에 자력 진출할 수 있었던 경기에서 패배한 한국 축구 대표팀의 홍명보 감독이 모든 책임을 자신에게 돌렸습니다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구 대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 마지막 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 졌습니다.비기기만 해도 조 2위를 확정해 32강에 나설 수 있었던 한국은 멕시코(승점 9), 남아공(승점 4)에 이어 1승 2패(승점 3)로 3위에 머물렀습니다.한국이 32강에 진출하려면 12개 조 3위 팀 가운데 상위 8개 팀에 포함돼야 합니다.경기가 끝난 뒤 방송 인터뷰에 나선 홍 감독은 "선수들이 조급함이 있었다. 먼저 실점한 게 아쉽다"라며 "선수들이 마지막까지 최선을 다했지만 결과가 아쉬운 건 감독 책임이다"라고 말했습니다.수비수 김민재를 후반 21분 교체한 것에 대해선 "종아리 부상이 있어서 바꿨다"라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)