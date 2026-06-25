구글 핵심 AI 연구원 2명, 또 앤트로픽으로 이직

▲ 앤트로픽

구글의 주요 인공지능(AI) 연구원 2명이 경쟁사인 앤트로픽으로 이직할 예정이라고 블룸버그 통신이 현지시간 24일 내부 소식통들을 인용해 보도했습니다.구글의 AI 개발을 이끌던 핵심 인력들이 최근 잇달아 타사로 이탈하며 챗봇 '제미나이'의 약진 등으로 쌓아 올린 구글의 기술 우위가 흔들릴 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.블룸버그에 따르면 제미나이 개발에 중추적 역할을 했던 고위 연구자인 조나스 애들러와 알렉산더 프리첼이 앤트로픽으로 자리를 옮길 계획으로 알려졌습니다.애들러는 AI 코딩 분야에서 일했고 프리첼은 AI 시스템의 학습 영역을 맡아왔습니다.구글은 챗GPT의 기초 기술인 '트랜스포머'와 최강 바둑 AI '알파고'를 개발하는 등 초창기 AI 연구에서 독보적 위상을 쌓았지만, 2022년 챗GPT 출시 이후 검색엔진 사업의 수익성을 해칠 수 있다며 AI 상품화에 계속 소극적 태도를 취하다 오픈AI 등 신흥강자에 크게 밀렸습니다.구글은 지난해 말 절치부심 끝에 출시한 '제미나이3'이 추론·코딩 성능 면에서 경쟁사들을 압도하면서 재기에 성공했지만, 최근 핵심 두뇌들이 연달아 회사를 떠나면서 위상이 다시 하락하는 것 아니냐는 지적을 받아왔습니다.최대 타격은 신약 개발 AI인 '알파폴드'의 개발 주역인 존 점퍼가 앤트로픽으로 이직한다는 소식이 최근 알려진 것이었습니다.점퍼는 생명과학·화학 특화 AI의 전문가로, 알파폴드를 만든 공로로 구글의 AI 수장인 데미스 허사비스 등과 함께 2024년 노벨 화학상을 공동 수상했습니다.블룸버그는 이 밖에도 구글의 스타 개발자인 노암 샤지어가 이달 오픈AI로의 이직을 택했다면서 잇따른 인재 유출로 구글 투자자들 사이에 동요가 일어나고 회사가 과연 고도 AI 개발을 계속 주도할 수 있을지 의문이 제기되는 상황이라고 짚었습니다.AI는 기술 특성상 소수의 차별화한 역량이 제품과 사업의 경쟁력을 쉽게 좌우해, 인재의 유치·확대가 기업 투자에서 주요 판단 요인으로 꼽힙니다.이번 연쇄 이직은 경쟁사인 오픈AI와 앤트로픽이 모두 기업공개(IPO)를 앞둔 상황과도 연관이 있어 보입니다.이들 기업은 상장 전 투자 매력을 높이고자 타사의 주요 연구자들에게 파격적 보수와 연구개발 환경을 제시하며 영입에 사활을 거는 것으로 알려졌습니다.애들러와 프리첼은 이번 보도와 관련해 답변하지 않았고, 앤트로픽은 논평을 거부했다고 블룸버그는 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)