베네수엘라서 최대 7.5 연쇄 강진…"1만∼10만 명 사망 가능성"

▲ 베네수엘라 지진

베네수엘라에서 현지시간 24일 규모 7.2와 7.5 강진이 연이어 발생해 막대한 피해가 우려됩니다.미국 지질조사국에 따르면 이날 오후 6시 4분쯤 베네수엘라 북부의 카리브해 연안 마을 모론 서부 지역에서 규모 7.2 지진이 발생했습니다.이로부터 불과 39초 후 첫 번째 진앙에서 남서쪽으로 약 45㎞ 떨어진 지점에서 규모 7.5 지진이 이어졌습니다.USGS는 지진 발생 깊이를 첫 번째 지진 21.9㎞, 두 번째 지진 10㎞로 파악했습니다.진앙지는 수도 카라카스에서 서 쪽으로 160㎞ 정도 떨어져 있습니다.이번 강진으로 카라카스 시내 건물이 크게 흔들리고 주민들은 급히 건물 밖으로 대피했습니다.24일은 베네수엘라 공휴일로, 지진 발생 당시 주민 다수가 집에 머물고 있었던 것으로 전해졌습니다.목격자들이 촬영한 영상을 보면 일부 건물들은 외벽이 심하게 손상됐습니다.또 지진 직후 정전이 되고 인터넷이 단절된 상황도 알려졌습니다.영상에는 밤이 깊어져 가는 와중에 구조대가 무너진 건물 잔해를 타고 올라가는 모습, 공포에 질린 주민들이 가족을 위한 구조 도움을 요청하는 모습도 담겼습니다.콜롬비아 등 주변 국가들에 사는 베네수엘라 이주민들은 친지들과 연락하기 위해 노력했지만 베네수엘라 일부 지역의 휴대전화 통신망이 두절됐다고 블룸버그통신은 전했습니다.델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 국영 방송에 출연해 강력한 연쇄 강진과 20여 차례의 여진 발생에 따른 국가 비상사태를 선포했습니다.희생자 가족들에게 애도를 표했지만, 정확한 사망자나 부상자 수는 밝히지 않았습니다.또 카라카스 외곽의 시몬 볼리바르 국제공항이 폐쇄됐다고 밝혔습니다.USGS는 사망자 수가 최소 1만 명, 최대 10만 명에 달할 수 있다며 "막대한 인명 피해와 대규모 재산 피해가 발생할 가능성이 크다"고 전망했습니다.USGS는 사망자가 1만 명∼10만 명일 확률을 40%, 10만 명을 넘어설 가능성을 14%로 각각 예측했습니다.또 지진으로 인한 경제적 손실이 베네수엘라 국내총생산(GDP)의 1∼5% 수준에 이를 것으로 추산했습니다.인접국인 푸에르토리코를 비롯해 미국령 및 영국령 버진아일랜드에는 한때 쓰나미 위협 경보가 발령됐습니다.미국 쓰나미경보시스템은 아루바, 퀴라소, 보네르 등 베네수엘라 해안 인근 섬 지역에도 위험한 쓰나미 파도가 덮칠 수 있다고 경고했습니다.베네수엘라는 북쪽의 카리브 판과 남쪽의 남미 판이 만나는 경계선에 걸쳐 있어 지진 활동이 활발하게 일어납니다.USGS에 따르면 1812년 3월 베네수엘라 카라카스와 메리다 지역에서 대규모 지진이 발생했을 때 약 3만 명이 사망한 것으로 추정됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)