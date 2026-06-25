[속보] 홍명보호 남아공에 충격의 패배…32강 진출 '불투명'

▲ 한국 축구 국가대표팀 선수들이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 패한 뒤 아쉬워하고 있다.

한국 축구가 남아프리카공화국에 충격적인 패배를 당하면서 조별리그 3위로 내려앉아 2026 북중미 월드컵 32강 자력 진출에 실패했습니다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 오늘(25일) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 마지막 3차전에서 남아공에 1대 0으로 졌습니다.체코와의 1차전에서 2대 1 역전승을 거두고 개최국 멕시코를 상대로 치른 2차전에서 0대 1로 패한 홍명보호는 이로써 1승 2패로 승점 3에 그치며 3전 전승의 1위 멕시코(승점 9), 1승 1무 1패의 2위 남아공(승점 4)에 이은 조 3위로 내려앉았습니다.이번 대회부터 월드컵 참가국이 48개국으로 늘어나면서 토너먼트는 16강이 아닌 32강부터 치러지며, 조 3위 12팀 중 성적이 좋은 8팀도 토너먼트에 진출합니다.그러나 32강 진출은 불투명합니다.홍명보호는 이제 다른 조 결과를 지켜봐야 하는 처지가 됐습니다.만약 같은 시각 멕시코시티 스타디움에서 킥오프한 A조 다른 경기에서 멕시코가 체코에 졌다면 한국은 아예 조 4위로 내려앉으며 탈락할 운명이었습니다.2018년 러시아 월드컵 조별리그 최종전에서 한국이 독일에 깜짝 승리를 거두면서 극적으로 16강에 진출했던 멕시코가 8년 뒤 '보은'한 형국입니다.(사진=연합뉴스)