[날씨] 전국 강한 소나기…해안가 너울성 파도 주의

오늘(25일) 전국에 강한 소나기가 쏟아지겠습니다.



특히 수도권과 충북, 경북 북부 지역에 5에서 최고 60mm, 강원 내륙과 산지에도 최고 80mm의 많은 양의 소나기가 예상되고요.



소나기가 내릴 때는 시간당 20~30mm 안팎으로 강하게 쏟아지겠습니다.



또 우박이 떨어지는 곳도 있어 피해 없도록 주의해 주셔야겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 대기가 불안정해서 일부 경기와 강원 지역에 비가 내리고 있습니다.



오늘 동해안과 제주 지역은 낮까지 5mm 안팎의 비가 내리겠고요.



울릉도에는 5~40mm의 비가 내일 새벽까지 내리겠습니다.



흐린 하늘 탓에 큰 더위는 없겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 26도, 대구 25도, 부산 26도 예상됩니다.



늦은 오후부터 밤사이 중부와 경북 지역에서는 순간 초속 15m 내외의 강한 바람이 불어들 때 있겠고요.



동해안과 제주 해안가에는 너울성 파도가 강하게 밀려들겠습니다.



금요일인 내일은 강원과 충북, 영남 지역에 소나기 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)