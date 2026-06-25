'비니시우스 멀티골' 브라질, C조 1위로 32강행

브라질은 스코틀랜드를 꺾고 조별리그 무패로 32강 진출을 확정했습니다.



브라질은 스코틀랜드와 C조 조별리그 마지막 경기에서 비니시우스의 멀티골과 쿠냐의 쐐기골을 앞세워서 3대 0 완승을 거뒀습니다.



조별리그를 2승 1무로 마친 브라질은 C조 1위로 32강행을 확정 지었습니다.



3경기 연속 득점을 기록한 비니시우스는 이번 대회 4골을 기록해서 5골인 아르헨티나의 메시에 이어 득점 공동 2위에 올랐습니다.



같은 조의 모로코는 라히미와 하키미의 활약을 앞세워 아이티를 4대 2로 꺾고 조 2위로 32강에 진출했습니다.



월드컵에 첫 출전한 아이티는 3패로 조별리그에서 탈락하며 아쉬움을 삼켰습니다.