6.25 76주년 기념식…"평화의 한반도 만들 것"

<앵커>



이재명 대통령이 6.25 전쟁 제76주년 기념행사에 참석했습니다. 이 대통령은 참전 유공자들에게 감사의 뜻을 표하면서 강력한 국방력으로 평화의 한반도를 반드시 만들겠다고 약속했습니다.



강청완 기자의 보도입니다.



<기자>



6·25 전쟁 76주년 기념행사가 경기도 수원에서 열렸습니다.



6.25 참전유공자와 정부와 군 관계자, 주한 외교사절 등 1천여 명이 참석한 가운데 이재명 대통령은 지금의 평화가 참전 유공자들의 희생과 헌신으로 일궈진 것이라며 감사의 뜻을 전했습니다.



[이재명 대통령 : 6·25전쟁 제76주년을 맞아 국민을 대표하여 참전 유공자 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 전합니다.]



국가를 위한 특별한 희생과 헌신에는 특별한 보상과 예우가 따라야 한다는 원칙을 거듭 강조하면서 참전유공자와 유가족에 대한 제도적 지원을 약속했습니다.



이 대통령은 6.25 전쟁 당시 한국을 위해 참전했던 유엔군 참전용사들에 대해서도 감사의 뜻을 표하면서 이들을 위한 보훈 외교를 확대해 나가겠다고 말했습니다.



또 강력한 국방력을 바탕으로 참전 용사들이 목숨과 청춘을 바쳐 지킨 대한민국을 흔들림 없이 지켜나가겠다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 전쟁이 일어날 걱정도 싸울 필요도 없는 진정한 평화의 한반도를 반드시 만들어 내겠습니다.]



오늘(25일) 기념식에서는 6·25전쟁 당시 파병국 중 하나였던 에티오피아 참전용사들의 후손으로 구성된 '강뉴합창단'이 특별공연으로 '아리랑'을 노래했습니다.



6.25 전쟁에 비정규군으로 참전해 그동안 유공자로 인정받지 못했던 고 김장성 용사에게 충무무공훈장이, 이영복 씨와 고 전하정 용사에게는 화랑무공훈장이 수여됐습니다.



(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 최진화)