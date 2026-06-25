같은 양 먹어도 다르다…"고기 종류, 특정 암 사망 위험과 관련"

▲ 서울대병원 가정의학과 박민선 교수(왼쪽)와 이대서울병원 가정의학과 유인선 교수

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▲ 육류 종류별·암 종별 연관성 분석에 대한 AI 생성 이미지

고기를 얼마나 먹느냐보다 어떤 종류의 고기를 먹느냐가 특정 암 사망 위험과 관련이 깊다는 연구 결과가 나왔습니다.남성의 경우 붉은 고기를 많이 먹을수록 위암 사망 위험이 낮아지고, 여성은 내장육을 많이 먹을수록 췌장암·유방암 사망 위험이 높아지는 경향이 확인됐습니다.서울대병원 가정의학과 박민선 교수와 이대서울병원 가정의학과 유인선 교수 공동 연구팀은 한국인유전체역학조사사업(KoGES)에 참여한 40세 이상 성인 14만 7천562명(남성 5만 3천847명·여성 9만 3천715명)을 대상으로 육류 종류별 섭취량과 암 종별 사망률 연관성을 분석한 결과 이같이 나타났다고 오늘(25일) 밝혔습니다.연구팀은 육류를 ▲ 붉은 고기(소고기·돼지고기) ▲ 닭고기 ▲ 내장육 ▲ 가공육으로 분류해 연구를 진행했습니다.붉은 고기·닭고기·내장육은 섭취량에 따라 4개 그룹(1∼4분위)으로, 가공육은 섭취군과 비섭취군으로 분류하고 나이·체질량지수(BMI)·흡연·음주량·교육수준·신체활동·총 에너지 섭취량을 보정해 암 종별 사망 위험도를 비교했습니다.그 결과 전체 육류 섭취량은 남녀 모두에게서 전체 암 사망률과 유의미한 연관성이 없었습니다.이에 비해 고기 종류별로 분석하면 성별에 따라 서로 다른 양상이 나타났습니다.남성의 경우 붉은 고기를 가장 많이 섭취한 그룹(4분위)은 가장 적게 섭취한 그룹(1분위)보다 위암 사망 위험도가 52% 낮았습니다(위험비 0.48).이런 경향은 BMI가 25 미만으로 비교적 마르거나 흡연 경험이 있는 남성에서 특히 두드러졌습니다.반대로 남성 가공육 섭취자는 비섭취자보다 직장암 사망 위험이 2.45배 높았습니다.여성의 경우 내장육을 비교적 많이 섭취한 그룹(3분위)이 가장 적게 섭취한 그룹(1분위)보다 유방암 사망 위험이 2.57배, 췌장암 사망 위험이 1.83배 높았습니다.이 연관성은 60세 이상·BMI 25 미만·비흡연 여성에게서 더 뚜렷했습니다.연구팀은 남성의 붉은 고기 섭취량이 위암 사망 위험에 영향을 미친 배경으로 한국의 식문화를 꼽았습니다.국내에서 붉은 고기의 대부분 돼지고기이고, 서구처럼 염장·훈제 형태보다 구이 방식으로 소비되는 경우가 많아 염분 노출 등에서 차이가 있다는 해석입니다.육류를 많이 섭취하는 집단의 사회경제적 수준이 상대적으로 높아 위암 검진에 더 적극적으로 참여했을 가능성도 제시됐습니다.여성의 내장육 섭취와 특정 암 사망 위험의 연관 가능성에 대해 유인선 이대서울병원 교수는 "간·곱창 같은 내장육에는 비소·카드뮴·납 같은 중금속이 일반 살코기보다 더 많이 들어있을 수 있다"며 "이런 물질이 지방 조직에 쌓여 있다가 체중 변화나 노화 과정에서 혈액으로 빠져나오면서 영향을 미쳤을 가능성이 있다"고 전했습니다.연구 결과는 영양·식이 분야 국제학술지 '프런티어스 인 뉴트리션'(Frontiers in Nutrition)에 게재됐습니다.(사진=서울대병원·이대서울병원 제공, 연합뉴스)