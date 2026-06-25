구미시 "평당 1천 원에 부지 제공"…반도체 팹 유치 파격 제안

▲ 김장호 구미시장

김장호 구미시장이 반도체 팹(FAB·생산시설) 유치를 위해 산업 용지를 평당 1천 원에 공급하는 파격적인 지원 방안을 제시했습니다.김 시장은 오늘(25일) 구미시청에서 기자회견을 열고 "반도체 산업의 미래와 국가 균형 발전을 위해 구미국가산업단지가 최적의 입지"라며 "투자 유치를 위해 구미국가산업단지 5단지 2단계 부지를 평당 1천 원 수준에 공급하는 방안까지 포함한 전례 없는 지원책을 적극 검토하겠다"고 말했습니다.이어 "반도체 산업은 국가의 미래를 좌우하는 핵심 전략산업이기에 무엇보다 중요한 것은 시장 경쟁력과 산업적 효율성"이라고 덧붙였습니다.김 시장은 구미는 반도체 생산에 필요한 전력·용수·산업부지 등 핵심 인프라를 모두 갖추고 있다고도 강조했습니다.아울러 "반도체 팹 유치를 위해 투자기업에는 전국 최고 수준의 인센티브와 행정 지원을 제공하겠다"라고 약속했습니다.오늘 기자회견은 최근 호남권을 중심으로 반도체 팹 조성 가능성이 거론되자 구미시의 경쟁력과 유치 의지를 강조하고자 마련됐습니다.구미시는 최근 첨단 반도체 연구단지 조성, 반도체 소재·부품 시험센터 구축, 반도체 장비 챔버용 소재부품 제조·검증 테스트베드 사업 등을 추진하며 반도체 산업 생태계 확대에 나서고 있습니다.(사진=연합뉴스)