부산 일대 피해만 25명…'길거리 배회' 수상한 5명 정체

부산 유흥가 일대를 배회하며 만취한 취객들의 금품을 훔친 노숙인들이 경찰에 붙잡혔습니다.



부산 부산진경찰서는 절도 등 혐의로 60대 남성 A 씨 등 노숙인 5명을 구속 송치했습니다.



A 씨 등은 올해 1월부터 최근까지 부산 부산진구 서면 일대 유흥가를 배회하며 과음으로 길거리에서 잠든 취객들의 소지품을 뒤지거나 이들이 떨어뜨린 지갑과 휴대전화, 신용카드 등을 가져가는 등 수법으로 800만 원 상당의 금품을 훔친 혐의를 받습니다.



확인된 피해자는 모두 25명입니다.



A 씨 등은 훔친 신용카드로 술을 사거나 식당에서 밥을 먹는 등 113차례에 걸쳐 120만원 상당을 결제하기도 했습니다.



피해 신고를 잇달아 접수한 경찰은 CCTV를 분석해 노숙인들의 인상착의를 특정했습니다.



이후 추적에 나서 A 씨 등을 차례로 검거했습니다.



이기응 부산진경찰서 수사2과장은 "심야 시간대 과도한 음주로 인해 인사불성 상태가 되거나 길거리에 쓰러져 잠들면 범죄자들의 손쉬운 표적이 될 수 있다"며 각별한 주의를 당부했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)