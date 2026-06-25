"손흥민 없어? Weird!" "충격 선택"…"본인 위해서" 직접 밝힌 '손벤치' 이유 [자막뉴스]

한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 '캡틴' 손흥민을 선발 제외한 이유를 직접 밝혔습니다.



홍 감독은 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열리는 남아프리카공화국과의 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전 선발 최전방 공격수로 손흥민을 빼고 오현규를 세웠습니다.



2014년 브라질 대회부터 쭉 월드컵에 출전한 손흥민은 처음으로 벤치에서 경기를 시작하게 됐습니다.



홍 감독은 경기 전 FIFA와의 공식 인터뷰에서 손흥민의 선발 제외 이유에 대해 "상대의 체력적인 면을 전체적으로 봤다"고 설명했습니다.



홍 감독은 "후반에 나가는 것이 훨씬 팀이나 본인을 위해서도 좋다는 판단 하에 일단 스타트는 벤치에서 하기로 했다"고 설명했습니다.



그러면서 "확률적으로 높다고는 하지만 경기라는 것은 어떻게 될 지 알 수 없기 때문에 마지막까지 최선을 다하겠다"며 "준비한 모델대로 선수들이 잘해나갈 것" 이라고 말했습니다.



손흥민의 선발 제외에 전세계 주요 매체들도 격한 반응을 쏟아내고 있습니다.



BBC 스포츠는 기묘하단 의미의 영어 단어 'weird'를 사용하며 "대한민국이 손흥민 없이 라인업을 꾸린 모습을 보는 것은 다소 기묘한 느낌"이라고 평가했습니다.



그러면서 "전 토트넘 포워드는 자국을 위해 월드컵 12경기 연속 선발로 출전했었으며, 대한민국이 월드컵 본선에서 그를 선발 명단에서 제외하고 경기를 치르는 것은 2014년 이후 이번이 처음"이라고 썼습니다.



ESPN 역시 "홍 감독이 남아공전에서 손흥민을 선발 제외하는 충격적인 선택을 했다"고 썼습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)