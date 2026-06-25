이 대통령 "지금의 평화와 번영 거저 얻어진 것 아냐…유공자께 깊은 존경"

▲ 이재명 대통령이 25일 수원컨벤션센터에서 열린 6·25 전쟁 제76주년 기념식에서 기념사를 하고 있다.

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이재명 대통령은 오늘(25일) "지금 우리가 누리는 평화와 번영은 거저 얻어진 것이 아닙니다. 조국의 명운이 백척간두에 섰을 때 자신의 모든 것을 바쳐 전장을 누빈 영웅들의 고귀한 희생과 헌신으로 일궈진 것"이라고 말했습니다.이 대통령은 오늘 경기도에서 열린 6·25 전쟁 제76주년 행사에 참석해 "국민을 대표해 유공자 여러분께 깊은 존경과 감사의 인사를 올린다"고 밝혔습니다.이 대통령은 "76년전 대한민국의 운명은 풍전등화의 위기였지만, 우리에게는 조국을 지키겠다는 강인한 의지가 있었습니다. 정규군은 물론 학생들도 펜 대신 총을 든 학도병이 됐고, 총 한 번 쏴본 적 없는 평범한 이들도 나라와 가족을 지키겠다는 결연한 마음으로 빗발치는 총탄 속으로 뛰어들었다"고 떠올렸습니다.이어 "이 영웅들을 기억하고 기리는 것은 국가와 우리 공동체의 가장 중요한 책무이자 자유와 번영, 평화의 오늘을 누리고 살아가는 후손들의 마땅한 도리"라고 강조했습니다.그러면서 "국가를 위한 특별한 희생과 헌신에는 특별한 보상과 마땅한 예우가 뒤따라야 한다는 것은 국민주권정부의 확고한 원칙"이라며 "참전용사 여러분의 희생이 개인의 자부심에 그치지 않고 더욱 명예롭고 안정된 삶으로 이어지도록 최선을 다할 것"이라고 약속했습니다.이 대통령은 "정부는 오늘 6·25 전쟁 당시 탁월한 전과를 올렸으나 오랜 세월 그 공을 미처 인정받지 못했던 비정규군 공로자 세 분을 새로이 포상했다"며 "늦었지만, 이제라도 합당한 명예를 되찾은 참전용사와 유가족 여러분께 깊은 감사와 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔습니다.이날 새로 포상 대상자가 된 참전용사들은 고(故) 김장성(충무무공훈장), 이영복(화랑무공훈장), 고 전하정(화랑무공훈장) 용사 등입니다.동시에 이 대통령은 "지난 5월 20일부터 참전유공자 보훈단체의 회원 자격을 유족까지 확대하는 '참전유공자법' 개정안이 시행되고 있다"며 "국가를 위한 헌신이 당대에 그치는 게 아니라 대를 이어 자랑스럽게 계승될 수 있도록 제도적 지원을 견고히 만들어 가겠다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)