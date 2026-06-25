6월에 터진 43°C 지옥…에어컨 없는 유럽을 주저앉힌 '열돔'의 경고 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



기록적 6월 폭염: 프랑스(43°C), 영국(36.1°C), 스페인 등 서유럽 전역이 6월 사상 최고 기온을 경신하며 연일 기후 역사를 새로 쓰고 있습니다.



인프라 마비와 인명 피해: 냉방 설비가 부족한 유럽에서 정전, 대규모 익사 사고, 학교 폐쇄가 잇따르며 사회·경제적 시스템이 붕괴 직전에 몰렸습니다.



기후 변화의 지문: 과학계는 고기압이 뜨거운 공기를 가두는 '열돔' 현상의 배후로 인간이 유발한 기후 변화를 지목하며, 온실가스 감축만이 유일한 해결책이라고 경고합니다.

01. "기록이 매일 깨진다" 프랑스·영국, 역대급 폭염의 충격

02. "에어컨 없는 유럽, 무너지다" 정전·익사·학교 폐쇄의 연쇄 충격

03. "기후 변화의 명백한 지문" 열돔과 과학자들의 경고

04. 유럽 폭염, 이제 시작일 뿐

Deep Dive Q&A

프랑스 기상청 메테오 프랑스는 현지 시간 6월 25일, 전국 30개 관측소 평균 기온이 30도를 돌파했다고 발표했습니다. 이는 1947년 기록 시작 이래 가장 높은 수치입니다. 하루 전인 24일에도 29.8도로 역대 최고를 찍었는데, 단 하루 만에 또다시 경신한 겁니다. 일부 지역에서는 낮 최고 기온이 43도를 넘었고, 수도 파리도 40도를 넘겼습니다.영국 역시 24일 햄프셔주 고스포트에서 36.1도를 기록하며 6월 사상 최고 기온을 갈아치웠습니다. 1957년(및 1976년)에 기록된 35.6도를 넘어선 것이죠. 영국 기상청은 "6월에 이런 온도를 보는 건 충격적"이라며 "기후 변화의 현실을 실감하게 하는 사건"이라고 밝혔습니다.스페인에서도 6월 일평균 기온이 28.17도로 1950년 이후 최고치를 기록했습니다. 이탈리아는 로마를 포함한 16개 도시에 최고 수준의 폭염 경보를 발령했고, 네덜란드와 독일도 주말에 40도에 육박할 것으로 예상됩니다.유럽은 지금 인프라 붕괴 직전입니다. 프랑스 북서부 피니스테르 지역에서는 24일 밤 변압기의 열 관련 고장으로 약 68,000가구가 정전 사태를 겪었습니다. 폭염으로 인한 설비 부담이 원인이었죠. 프랑스 전력망 운영사 RTE는 "기온이 1도 오를 때마다 전력 소비가 1메가와트씩 늘어난다"며 긴급 복구에 나섰지만, 복구는 하루 이상 걸렸습니다.더 비극적인 건 인명 피해입니다. 프랑스 총리 세바스티앵 르코르뉘는 지난 18일부터 최소 40명이 익사했다고 밝혔습니다. 더위를 피하려다 감독 없는 강이나 호수에서 수영하다 변을 당한 겁니다. 6세 어린이도 희생자 명단에 올랐습니다. 스페인에서는 빌바오 인근 요양원에서 90세 노인이 열사병으로 숨졌고, 알메리아에서 68세 남성도 열사병으로 사망했습니다.영국에서는 약 1,000개 학교가 문을 닫거나 조기 하교 조치를 내렸고, 철도 운행도 대폭 축소됐습니다. 루브르 박물관과 에펠탑은 관람 시간을 단축했고, 바티칸 광장에서는 교황 알현식이 뜨거운 햇볕 아래 진행됐습니다. 유럽 가정의 약 20%만이 에어컨을 보유하고 있고, 특히 북유럽 지역의 건물들은 추운 기후에 맞춰 설계돼 열을 가두는 구조입니다. 세계보건기구(WHO) 사무총장 테드로스 아드하놈 거브러여수스는 "유럽의 폭염이 생명을 위협하고 있다"며 "더 이상 지체할 여유가 없다"고 경고했습니다.이번 폭염의 직접 원인은 '열돔'입니다. 고기압이 뜨거운 공기를 가두고, 그 위를 제트 기류가 오메가(Ω) 모양으로 휘감아 돌며 며칠씩 같은 자리에 머무는 현상이죠. 영국 기상청은 "영국은 고기압과 북서쪽 찬 공기 경계에 위치해 남쪽은 폭염, 북쪽은 비가 내리는 극단적 대조를 보이지요"라고 설명했습니다.하지만 근본 원인은 따로 있습니다. 기후 과학 플랫폼 클리마미터는 이번 폭염을 분석한 결과, "기후 변화가 없었다면 현재보다 2~4도 낮았을 것"이라고 밝혔습니다. 이탈리아 유로-지중해 기후변화센터(Euro-Mediterranean Center on Climate Change)의 마르코 체리코니는 "이것은 인간이 유발한 기후 변화의 명백한 지문"이라며 "유럽의 폭염을 더 강렬하고 위험하게 만들고 있다"고 말했습니다.유럽은 전 세계에서 가장 빠르게 온난화되는 대륙입니다. 1990년대 중반 이후 10년마다 약 0.56도씩 기온이 상승하고 있으며, 이는 전 세계 평균의 두 배가 넘습니다. 2025년 네이처 저널에 실린 연구에 따르면, 화석 연료 및 시멘트 생산 기업 180곳의 배출량이 2000년부터 2023년 사이 발생한 213건의 역사적 폭염에 "실질적으로 기여"했다고 합니다. 클리마미터의 기후 물리학자 다비드 파란다는 "이런 온도가 앞으로 수십 년간 정상이 된다면, 막대한 피해는 불가피하다"며 "온실가스 배출을 빠르게 줄이는 것만이 오늘의 극단을 내일의 평균 여름으로 만들지 않는 유일한 방법"이라고 강조했습니다.유럽의 폭염은 금요일부터 다소 완화될 전망이지만, 동유럽으로 확산되며 폴란드와 크로아티아 등지에서는 이번 주말 최고조에 이를 것으로 보입니다. 유엔 사무총장 안토니우 구테흐스는 런던 기후행동주간에서 "기후 위기와 에너지 위기는 같은 뿌리에서 나온다. 바로 화석 연료"라며 "청정 에너지로의 빠르고 공정한 전환이 답"이라고 촉구했습니다. 6월에 40도를 넘는 유럽. 이제 이것이 예외가 아닌 일상이 되고 있습니다.A1. 유럽은 지리적으로 북극 온난화의 영향을 직접적으로 받으며, 대기 순환(제트 기류)의 변화로 인해 고기압이 정체하는 '열돔' 현상이 더 자주 발생합니다. 또한, 역사적으로 추운 날씨에 맞춰 단열(열을 가두는 구조) 위주로 지어진 건축물과 20% 안팎에 불과한 낮은 에어컨 보급률이 인명 피해와 사회적 혼란을 키우는 주요 원인입니다.A2. 열돔은 고기압이 특정 지역에 머무르며 뜨거운 공기를 돔처럼 가두는 기상 현상입니다. 기후 과학 플랫폼 '클리마미터' 등의 분석에 따르면, 인간 활동으로 인한 지구 온난화가 대기 흐름을 약화시켜 열돔을 더 자주, 더 오랫동안 머물게 만들고 있으며, 기후 변화가 없었을 경우보다 기온을 2~4°C가량 더 끌어올렸습니다.