"첫 손주 그토록 기다리다 갑자기…" 4명 살리고 떠났다

▲ 뇌사 장기 기증자 송기섭 씨

평생 가족을 위해 일하고 첫 손주를 기다리던 60대 남성이 뇌사 상태에서 장기를 기증해 4명을 살렸습니다.한국장기조직기증원은 송기섭(67) 씨가 이달 3일 가톨릭대학교 은평성모병원에서 장기를 기증하고 세상을 떠났다고 밝혔습니다.송 씨는 지난달 25일 갑작스러운 어지럼증으로 쓰러졌습니다.병원으로 옮겨져 뇌경색 진단을 받았지만, 치료와 수술에도 뇌사 상태가 됐습니다.송 씨는 가족의 동의로 간과 폐, 양쪽 안구를 기증해 4명이 새 삶을 살 수 있게 했습니다.뼈와 피부 등 인체 조직도 함께 기증했습니다.한국장기조직기증원은 한 사람이 조직을 기증하면 기능적 장애를 겪는 환자 100여 명의 회복을 도울 수 있다고 설명했습니다.송 씨는 4남매 중 장남으로, 직장에 다닌 뒤 20여 년간 화물차를 몰며 가족을 부양했습니다.최근 몇 년 동안은 일을 하면서도 아흔이 된 노모의 병간호까지 도맡았습니다.송 씨의 딸과 아들은 올해 각각 출산과 결혼을 앞두고 있습니다.특히 송 씨는 올가을 손주가 태어나면 사진을 늘 갖고 다니겠다며 첫 손주를 기다렸습니다.아내 윤안순 씨는 "남편이 손주를 만나지 못한 채 떠나 가장 안타깝다"며 "생전 남편이 연명치료를 받지 않겠다는 뜻을 밝혔고, 평소 남을 먼저 배려한 성품을 잘 알기에 장기 기증을 결심했다"고 말했습니다.윤 씨는 남편에게 "당신이 이제 무거운 짐을 내려놓고 훨훨 날아다니면 좋겠다"며 "세상에 없어도 누군가가 당신의 일부를 품고 살아갈 테니 그걸 위안 삼아 살아가겠다"고 인사를 건넸습니다.(사진=한국장기조직기증원 제공, 연합뉴스)