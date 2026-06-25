"첫 손주 그토록 기다리다 갑자기…" 4명 살리고 떠났다

▲ 뇌사 장기 기증자 송기섭 씨
평생 가족을 위해 일하고 첫 손주를 기다리던 60대 남성이 뇌사 상태에서 장기를 기증해 4명을 살렸습니다.
한국장기조직기증원은 송기섭(67) 씨가 이달 3일 가톨릭대학교 은평성모병원에서 장기를 기증하고 세상을 떠났다고 밝혔습니다.
송 씨는 지난달 25일 갑작스러운 어지럼증으로 쓰러졌습니다.
병원으로 옮겨져 뇌경색 진단을 받았지만, 치료와 수술에도 뇌사 상태가 됐습니다.
송 씨는 가족의 동의로 간과 폐, 양쪽 안구를 기증해 4명이 새 삶을 살 수 있게 했습니다.
뼈와 피부 등 인체 조직도 함께 기증했습니다.
한국장기조직기증원은 한 사람이 조직을 기증하면 기능적 장애를 겪는 환자 100여 명의 회복을 도울 수 있다고 설명했습니다.
송 씨는 4남매 중 장남으로, 직장에 다닌 뒤 20여 년간 화물차를 몰며 가족을 부양했습니다.
최근 몇 년 동안은 일을 하면서도 아흔이 된 노모의 병간호까지 도맡았습니다.
송 씨의 딸과 아들은 올해 각각 출산과 결혼을 앞두고 있습니다.
특히 송 씨는 올가을 손주가 태어나면 사진을 늘 갖고 다니겠다며 첫 손주를 기다렸습니다.
아내 윤안순 씨는 "남편이 손주를 만나지 못한 채 떠나 가장 안타깝다"며 "생전 남편이 연명치료를 받지 않겠다는 뜻을 밝혔고, 평소 남을 먼저 배려한 성품을 잘 알기에 장기 기증을 결심했다"고 말했습니다.
윤 씨는 남편에게 "당신이 이제 무거운 짐을 내려놓고 훨훨 날아다니면 좋겠다"며 "세상에 없어도 누군가가 당신의 일부를 품고 살아갈 테니 그걸 위안 삼아 살아가겠다"고 인사를 건넸습니다.
(사진=한국장기조직기증원 제공, 연합뉴스)
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