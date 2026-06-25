일 아오모리현 규모 6.9 지진…700㎞ 거리 도쿄 '흔들'

일본 혼슈 북부 아오모리현에서 규모 6.9의 지진이 발생했습니다.



지진은 오늘(25일) 오전 7시 30분쯤 발생했습니다.



진원은 이와테현 앞바다이며, 진원의 깊이는 50㎞로 추정됩니다.



이번 지진으로 아오모리현 삼파치미키타 등에서 진도 6강의 흔들림이 관측됐습니다.



일본 기상청이 사용하는 진도는 지진의 절대 강도를 뜻하는 규모와 다른 개념입니다.



지진이 발생했을 때 해당 지역에 있는 사람이 느끼는 정도와 주변 물체가 흔들리는 정도 등을 수치로 나타냅니다.



진도 6강은 사람이 서 있지 못하고 넘어질 수 있는 수준입니다.



고정하지 않은 가구 대부분이 움직이거나 넘어지는 물건이 나올 수 있는 정도의 흔들림입니다.



NHK는 이번 지진으로 상당히 큰 흔들림이 발생하면서 가정과 사무실 등에서 물건이 떨어지는 일이 있었다고 전했습니다.



아오모리현에서 700㎞ 이상 떨어진 도쿄에서도 건물의 흔들림이 관측됐습니다.



일본 기상청은 해안에서 약간의 해수면 변동이 나타날 수 있지만 쓰나미 피해 우려는 없다고 설명했습니다.



지진의 영향으로 JR 도호쿠신칸센 센다이∼신아오모리 구간의 상·하행선 운행이 모두 중단됐습니다.



일본 정부는 총리 관저 위기관리센터에 지진 대책실을 설치했습니다.



아오모리현과 이와테현 등이 있는 혼슈 북부와 홋카이도 남부에서는 지난 4월 규모 7.4의 지진이 발생하는 등 최근 지진이 이어지고 있습니다.



(사진=기상청 제공, 연합뉴스)