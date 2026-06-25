[자막뉴스] "네 딸 성범죄할 것" '염산 테러' 협박…학폭 피해 가족 '2차 가해' 고통

학교폭력 피해를 신고한 중학생 가족이 발송 미상자로부터 "성범죄를 가할 것이고, 염산 테러를 감행하겠다"는 협박 문자을 받았다는 사실이 공개돼 충격을 안기고 있습니다.



어제(24일)부터 한 SNS 게시판을 통해 세종시에 거주하는 한 학부모가 학교폭력 가해자 측으로 추정되는 인물로부터 협박을 받고 있다는 사연이 전해지며 공분이 확산하고 있습니다.



중학교 2학년 피해 여학생의 아버지 A 씨는 "딸이 1년 내내 학교폭력에 시달리다 결국 세종시교육청에 신고를 했다"며 "학교폭력 사안이 정식 접수됐다"고 밝혔습니다.



A 씨에 따르면 신고가 접수된 지 며칠 뒤 아내의 휴대전화로 입에 담기조차 힘든 협박 문자가 전송됐습니다.



공개된 문자에는 "네 딸을 성폭행하고 얼굴에 염산을 뿌릴 것이다. 하나 못하나 두고 봐라"라는 메시지가 적혀 있었습니다.



A 씨는 "학교폭력으로 힘들어하고 있는 아이가 신고 이후 2차 피해까지 겪게 됐다"며 참담한 심정을 전했습니다.



현재 해당 사건은 세종남부경찰서에서 수사 중인 것으로 알려졌습니다.



다만 A 씨는 "해외를 우회해 발송된 메시지라 범인을 특정하기 어렵다는 설명을 들었다"며 고통을 호소했습니다.



이후 협박 문자를 보낸 인물이 학교폭력 가해 학생의 부모나 지인일 수 있다는 주장이 제기되기도 했습니다.



이에 경찰은 "현재 해당 문자를 보낸 피의자는 특정되지 않은 상태로 수사를 진행 중"이라고 전했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)