마이크론 "장기 계약 16건…협의중 포함시 매출 절반"

▲ 마이크론이 양산 출하에 돌입한 HBM4

미국 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지가 회계연도 3분기 사상 최고 실적을 발표하면서 실적 발표 전 월가가 주목했던 장기 공급계약 현황을 전격 공개했습니다.산제이 메로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 현지시간 24일 컨퍼런스콜에서 "16건의 전략적 고객협약(SCA)을 체결했으며, 이는 우리의 비즈니스 모델을 근본적으로 전환할 것"이라고 밝혔습니다.이어 "현재 협의 중인 계약까지 완료될 경우 회사 매출의 절반 이상이 이 계약 아래 놓이게 된다"고 덧붙였습니다.마이크론에 따르면 현재 SCA에 따른 수주잔량은 약 1천억 달러, 155조 원에 달합니다.16건의 계약 가운데 7건이 '주요 계약'으로 분류됐으며, 대형 4건·중형 3건으로 구성됐습니다.고객사 이름은 공개하지 않았지만 대부분이 "고정된 다년 계약을 통해 물량과 수요 가시성이 확보된" 데이터센터 운영사들이라고 경영진은 설명했습니다.SCA는 기존 연간 단위 장기공급계약(LTA)과 달리 5년(자동차 부문은 3년) 기간에 걸쳐 물량과 가격을 사전 확정하는 방식입니다.메로트라 CEO는 2분기 실적 발표 당시에도 "SCA는 사업 가시성과 안정성을 높이기 위한 것"이라며 "고객사들도 자체 사업 계획을 수립하는 데 확실성을 갖게 된다"고 설명한 바 있습니다.마이크론의 장기공급계약 성과는 수십 년간 메모리 업계를 지배해온 '공급과잉→가격폭락'의 주기적 사이클이 인공지능(AI) 시대를 맞아 근본적으로 바뀌고 있다는 의미로 해석됩니다.메모리 업체들은 그동안 시장 가격에 따라 물량을 팔고, 공급이 수요를 따라잡으면 불황을 견디는 방식으로 운영돼 왔는데 AI 인프라 투자 급증이 이 구조를 바꾸기 시작했다는 것입니다.글로벌 투자분석 플랫폼 트레이딩키(TradingKey)는 고성능 칩 제조사와 하이퍼스케일러들이 메모리 반도체를 단순 부품에서 전략자산으로 인식하면서 3∼5년 장기계약이 업계 전반으로 확산하고 있다고 분석했습니다.메로트라 CEO는 "고객사들은 메모리·스토리지 공급 부족이 개선되는 데 상당한 시간이 걸릴 것임을 인식하고 있으며, 공급은 2028년 들어서야 점진적으로 나아질 것"이라고 말했습니다.마이크론의 아이다호·뉴욕 신규 팹은 각각 2027년 중반과 2028∼2030년, SK하이닉스 M15X 라인과 삼성 P5 라인도 2027∼2028년 이전에는 공급 부족이 해소되기 어렵다는 전망이 나옵니다.이러한 수급 구조는 4분기 가이던스 대폭 상향의 근거가 됐습니다.마이크론은 4분기 매출을 500억 달러로 제시해 시장 예상치(435억 8천만 달러)를 크게 웃돌았고, 영업이익률 전망치도 86%로 3분기(81.2%)보다 높아질 것으로 내다봤습니다.삼성전자와 SK하이닉스도 같은 흐름을 타고 있습니다.트렌드포스에 따르면 두 회사 역시 주요 글로벌 빅테크와 3∼5년 장기 공급계약 전환을 서두르고 있는 것으로 전해졌습니다.공급 제약이 장기 지속되는 구조 속에서 SCA가 가격 협상력을 고정하는 안전판 역할을 한다는 분석입니다.(사진=마이크론 제공, 연합뉴스)