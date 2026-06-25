비트코인 6만 달러 밑으로…20개월 만에 최저

▲ 비트코인

가상화폐 대표주자인 비트코인 가격이 20개월 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.코인베이스에 따르면 비트코인은 25일 오전 2시 45분쯤 24시간 전보다 5.7% 하락한 5만 9천14달러까지 떨어졌습니다.이는 2024년 10월 이후 최저치입니다.2025년 10월 달성했던 사상 최고치 12만 6천272달러와 비교하면 52% 넘게 하락했습니다.이날 하락으로 지난 2년간 비트코인 가격의 주요 지지선으로 여겨져 온 6만 달러선이 깨졌습니다.미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 가능성이 커진 게 비트코인 가격 하락에 영향을 준 것으로 보입니다.금리 인상은 위험 선호 심리를 약화시켜 투자자들이 상대적으로 안전한 자산으로 이동하게 만듭니다.비트코인 가격은 주식 시장이 반등할 때도 회복세를 보이지 못하고, 올해 32% 하락했습니다.시장에서는 투자자들의 관심이 가상화폐 대신 인공지능(AI) 관련 주식으로 옮겨갔다고 보고 있습니다.가상화폐 자산운용사 해시덱스의 글로벌 시장 분석 책임자 게리 오셰이는 "주요기업공개(IPO)와 AI 관련 주식이 주목받으면서 시장 심리는 여전히 약세를 보이고 있다"고 말했습니다.미국의 비트코인 상장지수펀드(ETF)는 지난 5월에만 약 64억 달러의 순유출을 기록했습니다.