[자막뉴스] '손톱' 빠졌다! 사상 첫 제외…'명장'인가 '명장병'인가 시험대 올라

2026 북중미 월드컵 조별리그 마지막 경기에 나설 홍명보호의 선발 출전 명단이 발표됐습니다.



홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열리는 남아프리카공화국과의 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전 선발 최전방 공격수로 '캡틴' 손흥민을 빼고 오현규를 세웠습니다.



오현규가 월드컵 경기에 선발로 나서는 것은 이번이 처음입니다.



오현규는 이번 대회 체코와의 1차전 때 득점포를 가동한 바 있습니다.



반면 손흥민은 2014년 브라질 대회부터 월드컵에 출전한 이래 처음으로 교체 명단에 들었습니다.



홍 감독은 앞선 두 경기 연속 선발 출전했던 이재성 역시 빼고 황희찬을 투입했습니다.



황희찬은 공격 2선에서 이강인과 함께 공격을 이끌 것으로 보입니다.



매 경기 선발 출전 명단이 바뀌었던 좌우 풀백은 체코와의 1차전과 동일한 왼쪽의 이태석, 오른쪽의 설영우 라인업이 꾸려졌습니다.



옌스 카스트로프는 오늘(25일)도 벤치에서 경기를 시작합니다.



중원에선 황인범과 백승호가 호흡을 맞춥니다.



이기혁, 김민재, 이한범이 스리백 수비진을 구성했고, 골문은 어김없이 김승규가 지킵니다.



멕시코와의 2차전과 비교해서는 손흥민과 측면 공격에 나섰던 이재성, 윙백 김문환이 오현규, 황희찬, 이태석으로 바뀐 셈입니다.



손흥민이 벤치에서 시작하며 주장 완장은 김민재가 찹니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)