한국, 조 2위로 32강 가면 B조 2위 '캐나다'와 대결

▲ 만회 골을 넣은 캐나다 프로미스 데이비드

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 우리나라의 32강전 상대가 될 수 있는 B조 2위로 이번 대회 공동 개최국인 캐나다가 결정됐습니다.FIFA 랭킹 30위인 캐나다는 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스 밴쿠버에서 열린 조별리그 B조 3차전에서 FIFA 랭킹 19위 스위스에 2대 1로 졌습니다.후반 1분 바르가스에게 선제골, 12분에 만잠비에게 추가골을 허용한 캐나다는 후반 31분 프리미스 데이비드의 만회골로 추격에 나섰지만 끝내 동점골은 뽑지 못했습니다.2대 1로 이긴 스위스가 2승 1무로 조 1위를 차지했고, 1승 1무 1패의 캐나다는 같은 승점인 보스니아 헤르체고비나에 골 득실에서 앞서 조 2위로 32강에 진출했습니다.우리 대표팀이 오늘 남아공을 꺾거나 무승부를 기록해 A조 2위로 32강에 오르면 B조 2위가 된 캐나다와 만나게 되고, 32강전은 다음 주 월요일인 오는 29일 새벽 미국 LA에서 열립니다.보스니아 헤르체고비나는 카타르에 3대 1 승리를 거두고 B조 3위로 마쳐 남은 조 경기 결과에 따라 32강행을 기대할 수 있게 됐고, 카타르는 1무 2패, B조 최하위로 대회를 마감했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)