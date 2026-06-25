'시즌 22호 홈런' 오스틴 해냈다! …선두 LG 5연승 질주

프로야구 선두 LG가 홈런 1위 오스틴 선수의 시즌 22호 결승포를 앞세워 삼성을 꺾고 5연승을 질주했습니다.



오스틴은 0대 0으로 맞선 4회 리그 홈런 1위답게 한 방으로 균형을 깼습니다.



삼성 오러클린의 스위퍼를 벼락같은 스윙으로 잡아당겨 선제 솔로 홈런을 터뜨렸습니다.



시즌 22호로 홈런 2위 김도영과 격차를 두 개로 벌렸고, 올 시즌 1호 전 구단 상대 홈런의 주인공이 됐습니다.



선발 톨허스트의 6이닝 무실점 호투까지 더한 선두 LG가 삼성을 2대 0으로 꺾고 5연승을 달렸습니다.



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롯데는 NC에 5대 3 역전승을 거두고 파죽의 7연승을 질주했습니다.



3대 2로 밀린 8회 투아웃 만루에서 나승엽이 역전 2타점 적시타를 날렸고, 상대 송구 실책을 틈타 1점을 더 보태 쐐기를 박았습니다.



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KIA는 2루타 두 방으로 3타점을 올린 간판 타자 김도영의 활약 속에 키움을 꺾고 3연승에 성공했습니다.



(영상편집:박기덕)