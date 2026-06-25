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'시즌 22호 홈런' 오스틴 해냈다! …선두 LG 5연승 질주

유병민 기자
작성 2026.06.25 08:00 조회수
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프로야구 선두 LG가 홈런 1위 오스틴 선수의 시즌 22호 결승포를 앞세워 삼성을 꺾고 5연승을 질주했습니다.

오스틴은 0대 0으로 맞선 4회 리그 홈런 1위답게 한 방으로 균형을 깼습니다.

삼성 오러클린의 스위퍼를 벼락같은 스윙으로 잡아당겨 선제 솔로 홈런을 터뜨렸습니다.

시즌 22호로 홈런 2위 김도영과 격차를 두 개로 벌렸고, 올 시즌 1호 전 구단 상대 홈런의 주인공이 됐습니다.

선발 톨허스트의 6이닝 무실점 호투까지 더한 선두 LG가 삼성을 2대 0으로 꺾고 5연승을 달렸습니다.

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롯데는 NC에 5대 3 역전승을 거두고 파죽의 7연승을 질주했습니다.

3대 2로 밀린 8회 투아웃 만루에서 나승엽이 역전 2타점 적시타를 날렸고, 상대 송구 실책을 틈타 1점을 더 보태 쐐기를 박았습니다.

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KIA는 2루타 두 방으로 3타점을 올린 간판 타자 김도영의 활약 속에 키움을 꺾고 3연승에 성공했습니다.

(영상편집:박기덕)
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